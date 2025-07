“Unione Cult” è noir 

Thriller psicologico, dramma paranormale, romanzo di formazione e noir si fondono in una narrazione intensa, lirica e perturbante. Centinaia di copie già prenotate, un volume curato nei dettaglia in una doppia edizione normale e a tiratura limitata. “L'estate delle comete azzurre”, il romanzo illustrato scritto da Piergiorgio Pulixi e arricchito dagli acquerelli di Daniele Serra, che sarà pubblicato da Camena edizioni il 7 ottobre, si preannuncia un fenomeno editoriale: il volume ha raggiunto in preorder numeri da record. I due autori racconteranno questo successo annunciato oggi pomeriggio alle 14.30, in diretta su Radiolina, ospiti di Francesca Figus a “Unione Cult”.