“Unione Cult” e la serie che già divide l’Italia 

Luca Marinelli che interpreta il duce nella serie kolossal Sky Original “M.” - 8 episodi prodotti da Sky Studios e da Lorenzo Mieli per The Apartment in onda da domani su Sky e in streaming su Now - dice: «È stato spaventoso recitarlo». La serie tratta dal bestseller premio Strega 2019 di Antonio Scurati (Bompiani), nelle mani del regista inglese de “L’ora più buia” Joe Wright, è al centro della nuova puntata di “Unione Cult”. Con Francesca Figus e Francesco Abate (foto) , il critico Francesco Musolino.