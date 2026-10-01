“Unione Cult” è in tv 

“Unione Cult” arriva questa sera alle 22 (e in replica domani alle 12.15) su Videolina. Mettetevi comodi. Perché questa sera, insieme a Francesca Figus nel salotto culturale de L’Unione Sarda c’è Serra Ylmaz. Attrice strepitosa, musa del regista Ferza Ozpetek, e cantastorie sublime, l’artista turca ha fatto tappa nei nostri studi dopo aver presentato a San Gavino il suo ultimo libro “Cara Istanbul”. Pubblicato da Rizzoli, è un affresco di ricorsi, persone e luoghi della città della sua infanzia.

Un’intervista a cuore aperto, tra Istanbul e la memoria, il cinema e il teatro, senza dimenticare uno sguardo sul presente e sulle trasformazioni della società. E, a proposito di Ozpetek, un gustoso aneddoto su un piatto di lumache.