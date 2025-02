Nuovo appuntamento questo pomeriggio, dalle 14.30 alle 15, su Radiolina con “Unione Cult” il programma condotto dai giornalisti Francesca Figus e Francesco Abate, nella foto .

Al centro della puntata odierna la serie Netflix “Il Mostro” in arrivo a ottobre che ripercorre la storia del Mostro di Firenze. La regia è di Stefano Sollima per un cast in gran parte affidato ad attori e attrici sarde. Gia online un primo e inquietante teaser.