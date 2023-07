Unione, confermato Pischedda alla guida Ma è polemica 

Polemiche e malumori hanno accompagnato la rielezione alla carica di presidente dell’Unione del Barigadu di Serafino Pischedda, sindaco di Fordongianus. A proporre il suo nome, dando continuità agli ultimi tre anni, è stato il collega di Sorradile, Pietro Arca. «La sua presidenza ha dato anche lustro al territorio e credo quindi che la continuità amministrativa sia doverosa», ha evidenziato Arca.

Parole alle quali ha replicato il sindaco di Busachi, Giovanni Orrù, che ha però evidenziato «l’assenteismo in questi anni del collega di Sorradile». Orrù ha poi rivendicato il principio di rotazione: «Non credo che Pischedda sia la persona più adatta per proseguire in questo tipo di esperienza, perché il lavoro a Cagliari e gli altri impegni non gli hanno consentito e non gli consentiranno di fare bene il presidente dell’Unione. Serve una persona che abbia tempo». Orrù ha prospettato ai colleghi una scelta analoga a quella fatta dal Guilcier, con la nomina a presidente di un assessore comunale oppure quella della sindaca di Bidonì che a lungo è stata vicepresidente dell’Unione. Scelta da quest’ultima rifiutata.

Altro nome proposto da Orrù è stato quello del vicesindaco di Samugheo, Luigi Todde. «Pur essendo una persona molto valida, non è mai stato delegato a rappresentare il Comune di Samugheo», ha replicato Pischedda, soffermandosi poi sulla propria posizione e chiarendo che lui passa tutti i giorni in Municipio e a Cagliari si reca una volta a settimana.

Salvatore Cau, sindaco di Neoneli, ha evidenziato che il presidente deve essere supportato dal Cda (tesi sostenuta anche dal collega di Ula Tirso, Danilo Cossu): «Andare contro il lavoro fatto in questi tre anni è ingeneroso».

Concluso il dibattito la candidatura di Pischedda è stata messa ai voti. Ad astenersi sono stati il diretto interessato e i sindaci di Busachi, Ula Tirso ed Ardauli. Per Pischedda quindi la riconferma.

