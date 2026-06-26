Unione Comuni, Pes alla guida 

È il sindaco di Sedilo, Salvatore Pes, il nuovo presidente dell’Unione del Guilcier al posto di Serafino Oppo, ex amministratore di Paulilatino. Nominata anche la Giunta con si sindaci Eugenia Usai (Abbasanta) nel ruolo di vice, Patrizia Carta (Abbasanta), Francesco Mascia (Soddì) e il delegato del Comune di Paulilatino, Giorgio Oppo.

«Un ringraziamento va prima al presidente uscente che, per ovvi motivi, non è stato possibile riconfermare. Se oggi l’Unione ha uffici operativi e strutturati è anche grazie a lui», sottolinea Pes. Quindi aggiunge: «Ora ci sono diversi punti su cui apriremo una discussione con la Regione, ad esempio sullo sviluppo delle comunità energetiche magari coinvolgendo anche l’Unione del Barigadu. E poi c’è il discorso del contratto di lago di cui da poco abbiamo firmato la convenzione». Il presidente non dimentica «la nuova programmazione territoriale con particolare attenzione alla valorizzazione dei siti archeologici a fini turistici. Cercheremo di lavorare in rete con i Comuni e di valorizzare infine le produzioni eno-gastronomiche e artigianali del territorio, senza però trascurare agricoltura e allevamento».

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