Unione Comuni, c’è un’inchiesta 

Il viavai era piuttosto insolito nella piccola frazione di San Vero Congius, alle porte di Simaxis. Le auto e gli uomini delle Fiamme gialle non sono passati inosservati quando martedì mattina hanno fatto visita nella sede dell’Unione dei Comuni. Un’inchiesta per frode nelle forniture scuote la Bassa valle del Tirso, dove negli ultimi tempi non sono mancate le polemiche fra le varie amministrazioni.

L’indagine

Non è chiaro come abbia mosso i primi passi l’inchiesta, gli accertamenti della Guardia di finanza, coordinati dalla procura, sono all’inizio e sull’intera indagine c’è il massimo riserbo. Nulla o quasi trapela sugli accertamenti in corso anche se pare si tratti di questioni che interessano la precedente gestione dell’Unione della Bassa valle del Tirso. I militari negli uffici di San Vero Congius hanno acquisito atti, determine e varia documentazione su appalti e servizi (fra gli ultimi ad essere andati in appalto c’è quello dello scuolabus). Adesso dovranno essere effettuate una serie di verifiche e approfondimenti su quella mole di faldoni finiti sotto la lente degli investigatori, solo dopo si potranno avere maggiori elementi per definire meglio anche eventuali contestazioni e responsabilità.

I servizi

Attualmente dell’Unione dei Comuni fanno parte le amministrazioni di Allai, Ollastra, Siamanna, Siapiccia, Villanova Truschedu e Zerfaliu. Simaxis qualche mese fa ha deciso di uscire ma, come previsto dalla normativa, resterà ancora un anno all’interno dell’Unione (lo strappo si era consumato all’inizio dell’anno, quando l'amministrazione comunale di Simaxis lamentava poca attività svolta dagli uffici che tra l’altro erano rimasti chiusi per qualche settimana). L’attività degli uffici di San Vero Congius comunque va avanti come sempre, l’Unione dei Comuni si occupa in forma associata del servizio di raccolta dei rifiuti, del trasporto e della mensa scolastica, dei servizi bibliotecari e del Suape (servizio gestito internamente dai Comuni).

