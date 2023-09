Unione Comuni, appello a Uda 

Il gruppo consiliare Macomer 2030 chiede di superare la crisi politica all’Unione dei Comuni del Marghine per il bene del territorio. Si rivolge al sindaco di Macomer Riccardo Uda chiedendo la convocazione urgente del Consiglio comunale. «Macomer deve svolgere il suo ruolo guida e di mediazione - sostiene - evitando prove di forza. È irresponsabile paralizzare l’Unione dei Comuni con una crisi che sta spaccando il territorio». Per Macomer 2030 dietro ci sarebbero trame puramente politiche. «Per la storia e per il proprio peso - sostiene - Macomer deve svolgere la funzione guida e di facilitatore dello sviluppo nel Marghine e del centro Sardegna. Una leadership decisa ed empatica, capace di mediare tra le diverse posizioni e di offrire una sintesi costruttiva di fronte alle sfide da affrontare». (f. o.)

