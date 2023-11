Unione Comune del Marghine, svolta in vista e nuove nomine 

Entro la prima metà di dicembre, l’Unione dei Comuni del Marghine avrà il nuovo presidente e la nuova giunta. Nell’ultima assemblea dei sindaci sono stati superati i contrasti alla base della crisi politica che ha caratterizzato l’ente negli ultimi cinque mesi. Questo consente al presidente Gian Pietro Arca di rimanere in carica fino alla scadenza naturale, prevista a dicembre. I dieci sindaci, all’unanimità, hanno deciso di modificare lo statuto, in particolare sulla durata della carica dei vertici. Nei prossimi giorni, oltre votare su questo, si procederà con l’azzeramento di tutte le cariche e con le nuove nomine. «Si sta ricostruendo la pace all’interno dell’assemblea - dice il sindaco di Macomer, Riccardo Uda - la situazione tornerà alla normalità già dal prossimo mese». Dello stesso avviso Arca: «La riunione si è svolta in un clima disteso e costruttivo, anche sui problemi che si dovranno affrontare nei prossimi mesi».

Sulla stessa linea le sindache di Birori, Silvia Cadeddu, e di Noragugume, Rita Zaru. Si esce così dallo stallo, dovuto a una controversia che ha diviso l'assemblea. Chi sarà il successore di Arca non si sa. Il nuovo statuto dovrebbe consentire a tutti i sindaci di ruotare nella carica. Nei prossimi giorni con Arca, primo cittadino di Silanus, si dimetteranno anche i due esponenti della giunta, i sindaci di Bolotana e Borore, Francesco Manconi e Tore Ghisu.

