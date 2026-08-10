Unione ciechi in trasferta per le visite 

La prevenzione non va in vacanza: l’iniziativa dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità e dell’Uici di Nuoro arriva nei luoghi di villeggiatura con visite di controllo e prevenzione. Proprio quando l’estate porta con sé mare, sole e giornate all’aperto, diventa più importante ricordare che alcuni gesti apparentemente banali possono diventare un rischio per gli occhi. È questo il cuore della campagna “La prevenzione non va in vacanza”, promossa dall’Agenzia (Iapb) in collaborazione con l’Unione ciechi di Nuoro che oltre alla distribuzione di materiale informativo, a Budoni ha fatto uno screening e oltre 70 visite oculistiche gratuite in due mattine. Molti disturbi oculari possono essere favoriti da comportamenti quotidiani a cui non si dà attenzione. In estate alcune abitudini diventano più frequenti e imparare a proteggere quotidianamente gli occhi nei periodi in cui l’esposizione al sole, all’acqua e agli agenti esterni aumenta. «È un’iniziativa di grande valore», spiega il presidente regionale dell’Uici Bachisio Zolo. «La nostra sezione è sempre in prima linea quando si parla di prevenzione della cecità - sottolinea il presidente provinciale di Nuoro Gianni Marongiu - la vista è un bene prezioso, e la prevenzione è il primo modo per difenderla».

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