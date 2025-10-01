Un’invasione di calici e turisti 

Oltre 90 cantine da tutta l’Isola (e i Vermentini toscani, liguri e corsi), decine di hotel, ristoranti e negozi coinvolti, 50 artisti nella Mostra dell’artigianato, 5 stand degustativi sabato nel centro storico. Sono solo alcuni dei numeri di “Benvenuto Vermentino”, la manifestazione che celebra l’eccellenza gallurese Docg, già arrivata alla sua undicesima edizione. Un evento “familiare” per la città, come ha dichiarato Settimo Nizzi - al debutto nella doppia veste di sindaco e presidente della provincia - nato per allungare la stagione e che anima, al riparo da cambi di programma, gli esordi autunnali. «Spero di poterlo sostenere per i prossimi dieci anni - ha ribadito Nizzi - dovrà rimanere sempre ad Olbia».

Stagione lunga

Strutture ricettive piene all’80%, per Luigi Chessa, direttore di Promocamera, braccio operativo della Camera di Commercio di Sassari, ente ideatore e organizzatore, è «sicuramente il più importante evento di destagionalizzazione. Nasce e si chiude ad Olbia con tutto il territorio gallurese coinvolto grazie alle cantine di eccellenza aperte per le visite guidate. Sull’onda di questo entusiasmo stiamo lavorando al “mese” del Vermentino perché tutto il Nord Sardegna possa beneficiare di ciò che questa città ha costruito e sostenuto». Alle degustazioni e masterclass dell’Ais, ricordate dalla delegata Attilia Medda, durante la Settimana del Vermentino, per la prima volta, si aggiunge un convegno scientifico organizzato dal Consorzio di Tutela Vermentino di Gallura Docg. «Come salvaguardare le nostre vigne dai cambiamenti climatici, le tendenze di mercato che vogliono vini più freschi e meno alcolici, i controlli di qualità, la produzione bio e il contrasto alle frodi – annuncia Marco Piro, presidente del Consorzio – per trattare questi importanti argomenti avremo il docente Luca Mercenaro, l’enologo Andrea Pala, il Generale dei Carabinieri Daniel Melis, il Rina e i vivaisti leader mondiali delle piante che meglio si adattano al clima». Sei milioni e mezzo di fascette la produzione commercializzata tra il 22/23, in crescita la qualità dell’oro di Gallura. «È un dato molto significativo – prosegue Piro – il consumatore è stato disposto a pagare in più, da 5,33 a quasi 7 euro il prezzo medio per una bottiglia di Vermentino di Gallura Docg». L’evento, che si conclude il 5 ottobre vedrà, sabato mattina, la cerimonia di premiazione del Premio eno-letterario “Vermentino”.

