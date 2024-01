Un’intera scuola di Su Planu si tinge di rossoblù 

I suoi goal li hanno potuti vedere solo in televisione e sul web, nei tanti video ricordo su Gigi Riva. Ma di lui - Rombo di Tuono - gli studenti che frequentano le scuole di Su Planu sanno praticamente tutto, persino i bimbi della materna che ieri hanno indossato la maglia del Cagliari per celebrare la leggenda Riva.

La giornata

Una ventata rossoblù che ha coinvolto tutte le scuole del quartiere selargino, partendo da quelle dell’istituto comprensivo, addobbate con palloncini colorati a tema, bandiere del Cagliari, la maglia celebrativa e tanti cartelloni dedicati a “Giggirriva”.

Insieme ai cori ripetuti prima e dopo il minuto di silenzio. «Riva è stato un personaggio rappresentativo per lo sport isolano e nazionale», le parole del dirigente scolastico di Su Planu, Stefano Atzori, «e soprattutto un modello di correttezza».

L’Istituto comprensivo di via Ariosto si candiderà a breve per essere intitolato a Gigi Riva.

La proposta

«Speriamo che la nostra richiesta venga accettata, per noi sarebbe un onore», aggiunge il preside. Lo sperano anche i piccoli studenti, tutti vestiti con i colori del Cagliari e un ricordo unanime: «Era il migliore di tutti, un campione». Oltre ottocento studenti coinvolti, con la partecipazione di insegnanti, personale scolastico, e dell’assessora alla Pubblica istruzione Oriana Bernardi.

I più piccoli

Anche l’asilo nido “Bimbi Allegri” di via Machiavelli ha partecipato all’iniziativa. «Giornate commemorative come questa servono per sensibilizzare i bambini sui valori che caratterizzano il calcio e lo sport in generale, sull’importanza di fare squadra e lavorare in gruppo», spiega la coordinatrice Francesca Todde. «E Gigi Riva, come sanno tutti, sotto questo aspetto è un esempio da seguire, in campo così come nella vita di tutti i giorni».

