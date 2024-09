Un’intera Isola sotto choc «In crisi i valori della famiglia»  

«Sono tragedie che lasciano veramente senza parole tanto più che accadono in contesti vocati alla fiducia, all’amore reciproco, la questione educativa è la questione di imparare ad amare, cioè imparare ad accogliere l’altro, a rispettare l’altro, a far compagnia all’altro». Le parole di Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Conferenza episcopale italiana, arrivano da Roma, dove ha appena concluso la sessione autunnale del Consiglio episcopale permanente. La strage di Nuoro è, purtroppo, l’ultimo e più grave episodio di una serie di violenze in famiglia che hanno recentemente scosso sia l’Isola che altre regioni d’Italia, dalla Lombardia (Paderno Dugnano) al Veneto (Verona).

«Il discorso»

«La questione educativa», continua Baturi, «si pone in termini già detti dal Vaticano II, è necessario guardare ai giovani e al futuro trasmettendo ragioni di vita e di speranza perché i giovani che commettono questi crimini è come se non avessero il futuro davanti a sè, come se non avessero una ragione per percorrere anche strade difficili». Per l’arcivescovo di Cagliari «è un problema sociale», e «non si tratta soltanto del destino dei singoli ma una società che non sa trasmettere i valori della convivenza nel luogo più elementare che è la famiglia, è una società che va in crisi».

Eppure, a sentire i primi commenti dei vicini di casa e di altre persone vicine alla famiglia Gleboni, dall’esterno di faceva fatica a captare segnali d’allarme: tutti hanno parlato di una «coppia affiatata», mai un litigio, «grande disponibilità» e tanti altri complimenti postumi che contribuiscono ad aumentare lo choc per quanto accaduto in via Ichnusa.

Da Viale Trento

Nessun commento ufficiale, ma «grande dolore e sconforto» sono i sentimenti della governatrice Alessandra Todde che filtrano attraverso lo staff della presidenza della Regione. La strage poi ha scosso Nuoro, la sua città, dove vive la madre, amplificando se possibile la tristezza per un fatto così atroce.

Un episodio che coinvolge ovviamente anche la magistratura: «L’immane tragedia che ha scosso la città di Nuoro necessita di una risposta alle tante domande che angosciano le coscienze, cui stanno lavorando con il massimo impegno e professionalità la Procura di Nuoro e le forze di polizia del territorio», dice Luigi Patronaggio, procuratore generale presso la Corte d’appello di Cagliari. «In casi come questo, senza un apparente perché, lo sforzo investigativo è un dovere morale prima che giuridico. La Procura dei minorenni di Sassari, dal canto suo, sta seguendo la sorte dei minori sopravvissuti».

Il sostegno

Il senatore sardo del Pd Marco Meloni parla di «ennesima tragedia familiare» e esprime «la più sincera vicinanza a chi piange la perdita di persone care e a chi sta lottando tra la vita e la morte». Per Meloni «di fronte a circostanze così drammatiche, possiamo solo unirci ai familiari delle vittime e a chi soffre, offrendo tutto il nostro sostegno e conforto. La comunità di Nuoro e di tutta la Sardegna, colpite da questa violenza assurda e inconcepibile, devono rispondere con solidarietà e unità. Il mio pensiero va alle famiglie coinvolte, con l’auspicio che possano trovare la forza per affrontare questo immenso dolore», conclude il parlamentare dem.

