Dopo la modifica della Supercoppa, col formato a quattro squadre sul modello spagnolo, e una competizione giocata in Arabia Saudita, perché non provare a esportare anche la Serie A? Idea non nuova, della quale si è già parlato in passato e che è tornata d’attualità ieri quando da Riad è intervenuto Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, il quale ha sottolineato come l’ipotesi di giocare un’intera giornata del nostro campionato all’estero «è una cosa che stiamo valutando, con i pro e i contro».

L’aspetto negativo sarebbe a carico principalmente dei tifosi, che «potrebbero perdere una giornata». In ogni caso il Paese nel quale trasportare squadre, arbitri e tutto quel che serve per giocare «sarebbe da determinare, e tra l’altro al momento non sarebbe possibile senza l’autorizzazione di Fifa e Uefa». Apertura dunque a una possibilità che però appare ancora distante nel tempo. Anche se proprio la Supercoppa italiana può insegnare qualcosa: la prima volta di una finale all’estero risale addirittura agli anni Novanta, con la partita giocata a Washington negli Usa.

