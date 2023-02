Un’intera cucciolata in cerca di casa 

Cinque cuccioli in cerca di casa. Sono due femmine e tre maschi (due di loro sono nelle foto in alto) e hanno bisogno di qualcuno che si occupi di loro: sono cani di taglia medio-grande e sono già stati sverminati e abituati a vivere a contatto con l’uomo. Le volontarie che se ne prendono cura li affideranno solo a chi li adotterà come cani da compagnia e non da lavoro. Per avere tutte le informazioni chiamare il numero 3939805500.

Trovatelli

Nella foto in basso a sinistra invece c’è Grace: si trova in un rifugio dell’hinterland cagliaritano ed è una cagnolina adorabile: affettuosa e giocherellona è già pronta per l’adozione. Contatti al numero 3478121550.

Anche Sissy, una randagina portata al canile e che ora si trova in stallo, ha urgente bisogno di una sistemazione: pesa circa 15 chili, è buonissima e va d’accordo con tutti. Chi fosse interessato può chiamare il numero 3298277492.

Infine c’è Petula: ha solo quattro mesi, vaccinato e microchippato. Si tratta del cagnolino nella foto in basso a destra: vive in una struttura della provincia ed è dolcissimo. Per fissare un appuntamento e poterlo conoscere si può chiamare il numero 3486995817.