Verona 0

Inter 6

Verona (3-4-2-1) : Montipò, Magnani, Hien (15’ st Coppola), Ceccherini (37’ st Cabal), Faraoni, Tameze, Abildgaard, Depaoli, Verdi (1’ st Duda), Lazovic (1’ st Doig), Gaich (24’ st Djuric). Allenatore Zaffaroni.

Inter (3-5-2) : Handanovic, D’Ambrosio (12’ st Bellanova), De Vrij, Acerbi, Dumfries (19’ st Zanotti), Mkhitaryan (19’ st Gagliardini), Brozovic (31’ st Asllani), Calhanoglu, Dimarco (12’ st Darmian), Dzeko, Lautaro. Allenatore Inzaghi.

Arbitro : Orsato di Schio.

Reti : nel pt 30’ Gaich (aut), 36’ Calhanoglu, 37’ Dzeko; nel st 9’ Lautaro, 15’ Dzeko, 46’ Lautaro.

Verona. L’Inter passeggia al Bentegodi sul Verona, stravince il match contro una squadra in lotta per la salvezza, si conferma al quarto posto e si avvicina al migliore dei modi al match di andata delle semifinali di Champions League contro i cugini del Milan.

Una partita perfetta per i nerazzurri, che hanno sbloccato il risultato al 31’ grazie a un autogol di Gaich per poi dominare e andare a segno altre quattro volte mentre i padroni di casa si scioglievano e sparivano dal campo. Calhanoglu al 36’ e Dzeko al 37’ hanno arrotondato il punteggio, mentre nella ripresa al 55’ un gran gol di Lautaro Martinez (ottima partita) ha portato a quattro le reti per gli uomini di Simone Inzaghi prima del colpo da biliardo di Dzeko che, al 61’, ha siglato la sua doppietta personale seguito poi dalla punta argentina a tempo scaduto. Soddisfatto il tecnico, e sabato c’è Roma-Inter.

