Un’Inter epica conquista la finale 

Inter (3-5-2) : Sommer; Bisseck (26’ st Darmian), Acerbi, Bastoni; Dumfries (3’ sts De Vrij), Barella, Calhanoglu (34’ st Zielinski), Mkhitaryan (34’ st Frattesi), Dimarco (11’ st Carlos Augusto); Thuram, Lautaro (26’ st Taremi). Allenatore S. Inzaghi.

Barcellona (4-2-3-1) : Szczesny; Eric Garcia (8’ pts Fort), Cubarsí (1’ sts Gavi), I. Martinez (31’ st Araujo), Gerard Martin; De Jong, Pedri (1’ sts Pau Victor); Yamal, Dani Olmo (38' st Fermin Lopez), Raphinha; Ferran Torres (45’ st Lewandowski). Allenatore Flick.

Arbitro : Marciniak (Polonia).

Reti : pt 21’ Lautaro, 46’ Calhanoglu (r); st 9’ Eric Garcia, 15’ Dani Olmo, 43’ Raphinha, 48’ Acerbi; pts 9’ Frattesi.

Note : ammoniti C. Augusto, Calhanoglu, Lautaro, Bastoni, Mkhitaryan, Acerbi, Flick, Pau Victor, Frattesi; spettatori 75.504.

Milano. L’Inter domina il primo tempo e conquista il doppio vantaggio, poi sparisce dal campo ed è quasi fuori ma a 2’ dalla fine recupera una gara persa grazie ad Acerbi e quindi vince dopo 120’ di sofferenza: decide Frattesi. Il 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, atto conclusivo della Champions 2024-25, i nerazzurri ci saranno: contro il Psg o l’Arsenal importa poco. Quel che conta è che la squadra di Inzaghi ha eliminato il Barcellona al termine di una gara epica, che nel punteggio (4-3) ricorda la partita del secolo, quell’Italia-Germania di Mexico 1970, e che ha visto protagonisti due giocatori su tutti: Lautaro Martinez, autore di un gol e di un’azione sfociata nel rigore del 2-0, e Lamine Yamal, fantasista blaugrana che sul rettangolo verde ha fatto quel che ha voluto incantando San Siro. Il futuro è suo.

Tra 24 giorni però la coppa prenderà un’altra strada e l’Inter cercherà la rivincita dopo il ko di due anni fa contro il Manchester City. Intanto Inzaghi si gode il passaggio del turno. Al triplice fischio i tifosi festeggiano mentre i giocatori spagnoli piangono. «È incredibile», ha detto il match winner Frattesi, «è successo davvero l’incredibile. Ho urlato talmente tanto che a un certo punto vedevo tutto nero, ho rischiato di non finire la partita». Il portiere Sommer si è detto «molto felice. La parata più difficile? L’ultima, perché Yamal è un giocatore incredibile».

La gara

Nel primo tempo però parte meglio il Barcellona. Ha una certa facilità a scambiare a centrocampo ma l’ingresso in area è più complicato, la difesa è un muro. Poi i nerazzurri crescono e ripartono costringendo i blaugrana a correre all’indietro. In una di queste occasioni arriva il gol di Lautaro, che insacca su assist di Dumfries. La rete segue l’occasione creata da Barella poco prima, un tiro al volo dopo un sombrero sul difensore: il portiere Szczesny respinge coi pugni. Poi due opportunità per il Barcellona e altrettante per l’Inter: una con Calhanoglu, che calcia a lato da pochi passi, e l’altra con Mkhitaryan. Quindi il contropiede e il fallo su Lautaro: il rigore viene concesso dal Var e Calhanoglu segna il 2-0.

La ripresa

Nella ripresa il Barcellona esce meglio e trova il gol che riapre la sfida con Eric Garcia. Barella dal limite trova la risposta di Szcesny, poi i catalani sul corner seguente creano la palla per il raddoppio con un contropiede velocissimo ma Sommer con un tuffo evita il gol a porta vuota ancora di Garcia. Poco dopo però Gerard Martin crossa e trova Dani Olmo che di testa pareggia. L’Inter è sulle gambe. Il Barça spinge e Sommer compie un altro grande intervento su Lamine Yamal. Poi a due minuti dal 90’ Raphinha segna il sorpasso. Sembra fatta ma Acerbi a 2’ dalla fine del recupero insacca sotto porta il 3-3 che vale i supplementari. Qui al 9’ del secondo supplementare Thuram trova Taremi in area che tocca per Frattesi il cui destro si infila in porta facendo tremare il Meazza. Lo stesso Frattesi sfiora poco dopo la doppietta dal limite. Poi ancora un grande Sommer vola a impedire il pari di Yamal. Al fischio finale San Siro esplode: l’Inter è in finale.

