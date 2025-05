Un’inimicizia lunga settant’anni 

New Delhi. È un’inimicizia lunga più di settant’anni quella tra India e Pakistan, che ruota attorno al Kashmir, e che più volte è sfociata in guerra. Una tensione all’ombra del rischio nucleare tra due potenze dotate dell’arma nucleare. La prima nel 1947, per il dominio dell’allora stato principesco del Jammu e Kashmir, a pochi mesi da quando le due nazioni appena nate avevano ottenuto l’indipendenza. Nell’ottobre di quell’anno milizie tribali appoggiate dal Pakistan invasero il Jammu e Kashmir, che allora apparteneva al Maharaja Hari Singh, che chiese aiuto all’India, e lo ottenne, in cambio del passaggio dello stato all’Unione Indiana. Delhi inviò le sue truppe, dando vita ad un esteso conflitto. La mediazione delle Nazioni Unite portò al cessate il fuoco, ma nessuno dei due Paesi accettò di demilitarizzare l’area fino a quando non si fosse tenuto un referendum per consentire ai kashmiri di scegliere tra India e Pakistan. Ci vollero due anni per la tregua, con il Kashmir diviso in due.

La ferita della divisione, e del referendum mai tenuto, è la ragione profonda che ha alimentato da allora la tensione tra i due Paesi. Il secondo conflitto, nel 1965, una guerra lampo, fu scatenato dopo che migliaia di militari pachistani si infiltrano nel territorio del Kashmir indiano per innescare una rivolta: la controffensiva militare indiana si allargò ad un combattimento su ampia scala, lungo il confine internazionale. Cinque anni dopo, Delhi scese in campo a fianco del Bangladesh, l’allora Pakistan orientale, nella sua guerra di indipendenza. Il Pakistan umiliato dovette accettare la nascita del Bangladesh. La terza guerra arrivò dopo oltre 30 anni di pace, nel 1999, a Kargil. Anni durante i quali entrambi i Paesi hanno accresciuto la capacità militare e sono divenuti potenze nucleari. Con una sostanziale discrepanza: a differenza di Delhi, la dottrina di Islamabad non esclude la possibilità di usare armi nucleari tattiche anche in risposta a un attacco convenzionale. Dal 1999, l’inimicizia tra i due Paesi ha rischiato di deflagrare almeno due volte: nel 2016 per un attacco terroristico alla base militare di Uri, nel 2019 per l’attacco mortale contro un convoglio a Pulwana. A pesare il proliferare di azioni di guerriglia contro lo status quo del Kashir, alimentato da indipendentisti ma anche da affiliati all’Isis. In entrambe le occasioni Delhi ha risposto con attacchi “chirurgici” in Pakistan.

