«Un’ingiustizia per la scuola Ipia» 

Il piano di ridimensionamento scolastico deciso dalla Regione anche per alcuni istituti di Carbonia desta ancora perplessità da parte del Comune: la scure si è abbattuta sull’istituto professionale Emanuela Loi la cui autonomia amministrativa verrà cancellata dalla prossima stagione scolastica come prevede una delibera della Regione emanata un mese fa. L’Ipia dipenderà dall’istituto tecnico Beccaria di Carbonia. «Il punto è – analizza l’assessore comunale alla Scuola Antonietta Melas – che l’Ipia Emanuela Loi ha gli stessi requisiti numerici per mantenere l’autonomia scolastica al pari di altri istituti del territorio cui invece l’autonomia è stata garantita». A parità di alunni, all’Ipia di Carbonia viene invece tolta l’autonomia,

Nei giorni scorsi la stessa scuola ha inviato una lettera alla Regione chiedendo di capire i motivi di questa decisione. (a. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA