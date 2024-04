Un’ingegnera assessora ai Trasporti 

La poltrona dell’assessorato alla Mobilità e Trasporti del Comune è rimasta vuota giusto per qualche ora: dopo il trasloco last minute di Barbara Manca dal Comune in Regione - ufficializzata ieri mattina come nuova guida dei Trasporti nel governo targato Alessandra Todde - il sindaco ha annunciato (ieri stesso) in Consiglio comunale il nuovo ingresso in Giunta. Sempre una quota rosa per garantire la parità di genere nell’esecutivo: la nuova esponente della Giunta è Elisabetta Atzori, ingegnera Anas, e nessuna parentesi politica in passato.

I saluti di Manca

Nel pomeriggio le dimissioni ufficiali dell’uscente Manca. «Ringrazio il sindaco Graziano Milia per avermi dato la preziosa possibilità di fare questa esperienza, per la sua guida in questi anni, per la sua fiducia e per la stima profusa nei miei confronti e da me ricambiata», le parole di Barbara Manca, che ha rivolto un pensiero anche ai colleghi di Giunta e al Consiglio comunale, nonché a tutti i dipendenti comunali «che con grande impegno e dedizione mi hanno supportata in questi anni».

La nuova assessora

Da ieri sera spazio alla nuova assessora. Cagliaritana, 54 anni, laurea in Ingegneria civile conseguita all’Università del capoluogo, Atzori vanta un lungo curriculum che riporta titoli e competenze maturati negli anni. Ha lavorato come progettista nell’assessorato alla Viabilità e Trasporti della Provincia di Cagliari alla fine degli anni ’90, sino al suo arrivo all’Anas dove attualmente ricopre il ruolo di Direttore lavori degli appalti pubblici per la realizzazione e la manutenzione di opere edili e stradali.

Le sfide quartesi che la attendono sono tante. «Sono pronta a questa nuova avventura, da donna ingegnere non mi spaventano le sfide», il primo commento della neo assessora Atzori. C’è da portare avanti il Piano urbano della mobilità sostenibile (il Pums), riprendere il discorso sulla metropolitana leggera con un tracciato che attraversi anche Quartu, e il potenziamento del trasporto pubblico in città, comprese le località del litorale. «Raccolgo il buon lavoro seminato in questi anni da chi mi ha preceduto, con l’intento di portare a termine i dossier già avviati e quelli ancora da avviare nella terza città della Sardegna, per renderla sempre più moderna, interconnessa e sostenibile», ha aggiunto la new entry della Giunta Milia.

Il sindaco

A inizio Consiglio il discorso del sindaco: «Ringrazio Barbara Manca per l'impegno e la professionalità profusi in questi anni all'interno della Giunta comunale. Il suo buon operato è stato riconosciuto e giustamente premiato con un analogo incarico nella Giunta regionale». Ringraziamenti allargati alla neo assessora «per la disponibilità e l'entusiasmo con cui ha accettato il nuovo incarico in Giunta. Elisabetta è un ingegnere trasportista con solide basi maturate nel corso di anni all'interno di Anas, la società che si occupa di infrastrutture stradali in Italia e in Sardegna. Non ho dubbi che saprà portare un ulteriore valore aggiunto nell’assessorato ai Trasporti del nostro Comune».

