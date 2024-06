Un’infiorata all’ombra del Cupolone 

All’ombra del Cupolone hanno creato un’infiorata di 48 metri quadrati. Raffigura la chiesa di Arbatax e il simulacro di Stella Maris. In occasione dell’annuale festa dei santi apostoli Pietro e Paolo, patroni di Roma, la città eterna ha accolto la tradizionale infiorata storica, in onore di Papa Francesco. Ieri, fedeli e visitatori hanno potuto ammirare la bellezza variopinta di un’antica celebrazione, segnata dall’esposizione di quadri realizzati sul terreno con petali di fiori freschi, fiori secchi e altri materiali naturali: una vera e propria mostra a cielo aperto che dà lustro alla particolarità dell’artigianato floreale. Protagoniste, per la Sardegna, le infioratrici di Tortolì, con il gruppo Passioni d’Ogliastra. La spedizione è stata coordinata dall’Unpli regionale, con in testa il presidente Raffaele Sestu, dalla Pro Loco Rocce Rosse di Tortolì, con Fabrizio Palmas, Jessica Fanni, Francesco Iesu e dal Comune con l’assessore alla Cultura, Rita Cocco. (ro. se.)

