Un’infermiera si è ammalata: in ambulanza sale un volontario 

Zoppica di nuovo il servizio del 118 a Muravera. Ieri mattina a bordo della medicalizzata mancava un infermiere, sostituito poi da uno dei volontari del servizio di soccorso. Una situazione che ha scatenato la protesta del sindacato Fials: «Facendo riferimento al nuovo contratto - spiega Alfonso Lai, dirigente sindacale Fials referente Areus - hanno tolto la reperibilità diurna per infermieri ed autisti. Bene, è successo quel che tutti temevamo: un’infermiera si è ammalata e non c’era nessuno reperibile». Lai va oltre: «A che titolo è stato inserito nella medicalizzata un volontario? A nostro avviso questo è un abuso. Attendiamo ancora riposte dall’Areus».

Nel sollecito inviato da Lai all’azienda per l’emergenza urgenza viene chiesto, fra l’altro, «come si intende garantire il servizio h24 così come era previsto per legge quanto è stato attivato il 118 nel 1999. In caso di malore di uno dei tre componenti dell’equipe (medico, infermiere e autista) si potrebbe verificare una interruzione di pubblico servizio». In passato è già successo che non fosse disponibile il medico (a bordo c’era solo l’infermiere), adesso l’infermiere. Nel caso entrambi non fossero disponibili il 118 resterebbe sguarnito. Sulla situazione del 118 senza medico a bordo è più volte intervenuto anche il sindaco di Muravera Salvatore Piu. (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA