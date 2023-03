Un’indagine sulla longevità:  in paese sette ultracentenari 

Il Comune di Sant’Antioco aderisce al progetto “Il viaggio dei cento anni, alla ricerca dell’elisir di lunga vita” promosso dall’associazione Aics, sezione ambiente. In città risiedono sette ultracentenari.

Il progetto prevede un’indagine sul segreto di lunga vita con l’analisi delle cosiddette “zone blu”, ovvero i luoghi a più alta concentrazione di persone longeve di cui viene studiato non solo il Dna ma anche ciò che mangiano abitualmente, nonché i diversi stili di vita, e quindi dall’alimentazione a chilometri zero alla restrizione calorica, dal supporto familiare al movimento fisico. Il Comune lagunare intende offrire un contributo fattivo nella fase di studio e ricerca, con cui Aics intende coinvolgere la popolazione locale, specie le scuole, rappresentando uno strumento di promozione territoriale del protagonismo attivo di due fasce della popolazione: gli anziani e i giovani, perché dal loro dialogo scaturiscano nuove consapevolezze sugli stili di vita che incidono sulla vita in salute per tutte le età.

«Non è la prima volta che collaboriamo con il Comune di Sant’Antioco su progetti innovativi - dice Andrea Nesi, responsabile nazionale di Aics sezione Ambiente - e devo dire che l’amministrazione guidata dal sindaco Ignazio Locci ha sempre avuto un atteggiamento propositivo consentendoci di conseguire sempre risultati concreti».

