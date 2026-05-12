Un’inchiesta sulla morte di Mauro 

La prima informativa sulla morte di Mauro Zuncheddu è arrivata ieri mattina sul tavolo dei pm. I carabinieri hanno raccolto testimonianze, la cartella clinica in ospedale a Tempio e i dati di tutto il percorso ospedaliero del ragazzo di Luras. I magistrati hanno subito aperto una indagine sulla tragedia del giovane operaio di 23 anni, il fascicolo penale è stato iscritto per l’ipotesi di “morte come conseguenza di altro reato”. Da ieri mattina la storia di Mauro è al vaglio dei pm, quindi l’inchiesta adesso è doppia, oltre alla Asl di Olbia anche la Procura di Tempio lavora per dare risposte ai familiari di Mauro. Ieri è stata confermata la causa del decesso, embolia polmonare massiva. Ma questo dato non è sufficiente per chiudere il caso, tutt’altro. Asl e Procura devono trovare una spiegazione alla morte improvvisa di un paziente che era ricoverato e monitorato in ospedale. Il punto è questo, Mauro Zuncheddu è stato male ed è morto mentre era in un reparto del Paolo Dettori di Tempio.

Morire in ospedale

È necessario premettere che in questo momento il fascicolo aperto a Tempio è a carico di ignoti e si è nella fase embrionale dell’attività affidata ai carabinieri. Non c’è alcuna contestazione formalizzata, solo ipotesi. Mauro Zuncheddu sarebbe arrivato in ospedale la sera del 7 maggio, con serie problematiche respiratorie e dolori al torace. È stato smentito che il ragazzo sia stato dimesso dal Pronto soccorso, tutt’altro. Gli specialisti del Paolo Dettori avrebbero insistito per una serie di esami e il ricovero che infatti è avvenuto la mattina dell’8 maggio. I medici, dopo una lunga serie di esami, hanno diagnosticato una polmonite e imposto il ricovero del paziente, quindi nessuna dimissione. Dall’8 maggio Zuncheddu era ricoverato nel reparto di Medicina del Paolo Dettori. Lunedì mattina la situazione è precipitata e ora è necessario capire perché. Mauro Zuncheddu è morto mentre erano in corso le operazioni per trasportarlo d’urgenza nel reparto di Terapia intensiva di Olbia. I Carabinieri hanno raccolto i primi documenti che riguardano la prima diagnosi fatta a Tempio e ora si attendono le valutazioni del magistrato titolare del fascicolo. La Asl ha disposto una autopsia per verifiche interne, ma non è escluso che oggi questo accertamento venga superato da un incarico della Procura a un medico legale. La comunità di Luras sta vivendo ore di angoscia e dolore profondo per la morte, per ora senza spiegazioni, di una persona giovanissima.

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