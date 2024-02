«Un’inchiesta internazionale su Navalny» 

Mosca. Il contegno dignitoso, la voce calma ma ferma e gli occhi nascosti dietro un paio di occhiali scuri mentre su di lei cade la neve. Alle sue spalle l’entrata dell’IK-3, la colonia penale nell’Artico dove il figlio è morto il 16 febbraio. Così la madre di Alexei Navalny, Lyudmila, è apparsa in un videomessaggio diretto a Vladimir Putin per chiedere, anzi “pretendere”, che le sia consegnato il corpo, che non ha ancora potuto vedere. «Restituite il corpo di Alexei e lasciate che sia sepolto con dignità, non impedite alla gente di salutarlo», le ha fatto eco la vedova, Yulia. Dal Cremlino però non è arrivata nessuna risposta. «Naturalmente, sono accuse assolutamente infondate e rozze contro il capo della Russia», ha affermato il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, il quale ieri aveva assicurato che «l’indagine è in corso e vengono intraprese tutte le azioni necessarie».

L’indagine

La Russia comunque respinge la richiesta di un’indagine internazionale avanzata dall’Alto commissario per la politica estera della Ue, Josep Borrell. E in merito all’annuncio di Navalnaya di voler raccogliere l’eredità del marito, Mosca mostra indifferenza. Stessa indifferenza è stata mostrata dalla vedova nella risposta arrivata a stretto giro di posta: «Non mi importa nulla di come l’addetto stampa di un assassino commenta le mie parole», ha scritto Navalnaya su X. Il team di Navalny ha fatto sapere che lunedì alla madre è stato detto che il corpo verrà trattenuto altri 14 giorni per “esami chimici”. «Mi rivolgo a lei, Vladimir Putin - ha detto la donna nel video - la soluzione del problema dipende solo da lei. Mi faccia finalmente vedere mio figlio. Pretendo immediatamente che il corpo di Alexei venga consegnato in modo che io possa seppellirlo umanamente». Italia Viva ha lanciato una petizione perché Renew Europe candidi alle prossime elezioni europee Yulia Navalnaya, che due giorni fa ha partecipato al Consiglio dei ministri degli Esteri della Ue a Bruxelles. Nel corso della riunione, secondo quanto ha fatto sapere il team dell’oppositore scomparso, la vedova ha fatto pressione sui rappresentanti delle diplomazie europee perché vadano oltre le dichiarazioni di solidarietà, e ha chiesto in particolare che l’Ue non riconosca le elezioni presidenziali che si svolgeranno il mese prossimo in Russia, alle quali Vladimir Putin si presenta per un quinto mandato. «Un presidente che ha ucciso il suo principale avversario non può essere legittimo per definizione», ha affermato.

Le sanzioni e il giallo di X

Intanto gli Usa hanno annunciato attraverso il coordinatore del Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, che venerdì vareranno un pacchetto di importanti sanzioni alla Russia per la morte di Navalny. Un giallo ha riguardato invece ieri la sospensione, durata circa un’ora, dell’account che Navalnaya ha aperto soltanto ieri su X (ex Twitter). I responsabili della piattaforma di Elon Musk hanno detto che il meccanismo di difesa contro la manipolazione e lo spam aveva “erroneamente segnalato” che l’account violava le regole del social network. Da parte sua la Russia ha fatto sapere ieri di aver inserito nella sua lista dei ricercati il fratello di Alexei Navalny, Oleg, senza specificare le accuse.

