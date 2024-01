«Un’incertezza che danneggia turisti e imprese» 

Per Alberto Bertolotti, presidente regionale del Sindacato italiano balneari, la vicenda delle concessioni demaniale e delle relative proroghe è uno stillicidio. «Una sentenza del Consiglio di Stato a novembre 2021 ha annullato la proroga al 2033 e imposto le gare entro due anni per adeguarsi al diritto europeo. Tale sentenza è stata recepita dalla legge 118/2022 del governo Draghi, che ha concesso un anno di tempo in più sino al 31 dicembre 2024». In questa melina regna l’incertezza. «A pagarne le conseguenze soprattutto i bagnanti e i turisti che non potranno godere delle attrezzature nuove di zecca perché nessuno ha fatto investimenti», afferma Bertolotti. Cosa succede in città? «Molti Comuni stanno già procedendo con i bandi per le assegnazioni, ma il Consiglio di Stato lo ha vietato. Da noi, la Regione si è convinta della stratificazioni delle leggi e non le contesta». Il presidente Fiab è fiducioso. «Per le gare ci vorrà tempo, in ogni caso – conclude Bertolotti - sarà garantita la tutela del valore aziendale, che conserverà il suo pregio anche nel caso dovesse essere assegnata ad altri».

