«Un’impresa gestire la Provincia» 

C’erano una volta i cantonieri della Provincia. Quelli in divisa “rifrangente” che correvano a tappare le buche aperte sull’asfalto di una strada; che sfoltivano gli arbusti e pulivano le cunette. Quelli che intervenivano velocemente per ripulire da vetri e pezzi di carrozzeria la carreggiata dopo un incidente. Le strade sono la rappresentazione reale della Provincia di Oristano ( ma anche di tutte le altre) da anni senza personale e quattrini anche solo per tirare avanti alla meno peggio.

Massimo Torrente dopo una vita da dirigente regionale di primo piano, da nove anni presiede la sede di via Carboni. La chiamata era per 7 mesi, ma alla Regione non sono bastati dieci anni per decidere come riorganizzare gli enti intermedi.

«Il commissario è un tecnico che attende rispettoso le decisioni politiche».

Quando mise piede in via Enrico Carboni i cantonieri erano 150, oggi sono 10. Conferma?

«Sì, quei 150 cantonieri avevano in carico 5 chilometri di strade a testa, oggi i 10 che resistono ne hanno 100. Non ci sono uomini, non ci sono mezzi e non ci sono soldi».

Tre i compiti della Provincia: ambiente con funzioni delegate che non incidono nel bilancio, strade e scuole. Partiamo dalle strade, un disastro.

«Concordo; noi abbiamo in carico circa 1000 chilometri di strade trascurate da 15 anni senza avere le necessarie disponibilità neppure per le ordinarie manutenzioni. In un bilancio di 60 milioni di euro con grande difficoltà abbiamo impegnato 2,4 milioni di cui 1 sarà impiegato per le pulizie delle banchine e il resto per l’ordinaria manutenzione che ormai sta diventando straordinaria».

Quali sono le strade più dissestate?

«Tutte, con pochissime eccezioni, dalla Marmilla al Barigadu. Abbiamo ottenuto 7 milioni per il ponte sul Tirso, per il resto niente almeno per ora. Quando si è trattato di venire incontro allo Stato che versava in condizioni finanziarie critiche la Provincia di Oristano è intervenuta accumulando un debito di 60 milioni che ancora stiamo pagando».

Capitolo scuole, come è la situazione?

«Le nostre competenze riguardano i venti gli istituti superiori. Per tutti gli edifici abbiamo chiesto e ottenuto i finanziamenti attraverso i fondi Pnrr. Le gare espletate nel pieno rispetto del cronoprogramma, esclusa la scuola di via Diaz in città a causa di un ricorso all’Anac ma la gara è stata riattivata».

Il bilancio Provincia è di circa 60 milioni, la metà del Comune di Oristano.

«Quando sono arrivato l’organico era di 250 persone, oggi è di 120. Meno della metà è volata via tra mobilità verso altre amministrazioni e prepensionamenti».

Sarebbe bastato bloccare la mobilità e tenerle i dipendenti.

«L’ordine era di incentivarle perché allora le Province erano date al capolinea e poi con quali soldi avremmo pagato gli stipendi visto che lo Stato non solo ha chiuso i rubinetti ma ci ha chiesto addirittura prosciugare i conti in nome della solidarietà nazionale? Andiamo avanti con le entrate proprie e i finanziamenti regionali».

Cinquant’anni dall’istituzione della Provincia.

«Organizzeremo qualcosa per la ricorrenza ma nella massima sobrietà. In 9 anni non ho mai messo a carico dell’ente una sola missione, ho tenuto una sola linea telefonica, ho economizzato su tutto. Alcuni mesi non c’erano i soldi neppure per un rotolo di carta igienica».

Soli, senza una lira e abbandonati dalla politica?

«Cancelli il punto interrogativo».

