Un’impresa “acchiappatutto” 

“Comanda il capitolato!” Così esclama nelle intercettazioni uno dei protagonisti della vicenda che, con l’accusa di “turbata libertà di scelta del contraente”, ha portato un paio di giorni fa le Fiamme Gialle a eseguire due arresti domiciliari, due sospensioni dalla professione medica e al divieto di intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione per due dei cinque indagati. Ognuno orbitante nella traiettoria di un bando dell’Aou del 2020, a base d’asta di 2 milioni di euro, per apparecchiature biomedicali da fornire in noleggio alla clinica oculistica dell’Azienda.

Capitolato nel mirino

Una gara sospetta proprio a partire da quel capitolato tecnico prestazionale che, secondo la Procura, sarebbe stato “troppo vestito” sulla misura delle disponibilità dell’imprenditore cagliaritano Paolo Tronci, vincitore di 18 lotti su 21 dell’appalto insieme alla sorella Emanuela con le rispettive società AbMed e Promedical. Frutto, a parere degli inquirenti, di un accordo sotterraneo tra il presidente della commissione giudicatrice e dirigente medico Mario Sotgiu, ora in pensione, e lo stesso Tronci che avrebbe tra l’altro dato in una busta al primo le risposte ai quesiti tecnici dei concorrenti provocando la denuncia di un ex collaboratore e di un competitor. «È la prima volta in carriera - riflette al cellulare un componente della commissione - che mi è capitato in maniera così massiva come numero di lotti e apparecchiature con caratteristiche così specifiche». Il riferimento è sempre al capitolato, redatto da altri due indagati, il responsabile della clinica Antonio Pinna e l’ingegnere clinico Antonio Lumbau. E scritto con maglie così strette da non consentire ai giudicanti “nessuna possibilità discrezionale”. Con il risultato di favorire Tronci, già oggetto dell’acrimonia di alcuni colleghi, che lo definiscono “faccendiere”, perché capace di estendere rapporti professionali con buona parte degli oculisti “cannibalizzando” il mercato, non solo sassarese.

La concorrenza

Uno schema rodato, per gli accusatori, che si sarebbe visto in azione anche nel bando dell’Aou, con un presunto squilibrio nei criteri di aggiudicazione, in gran parte sbilanciati sul lato tecnico a discapito del versante economico. «Questo qui, prima o poi lo fermeranno», riferisce, e forse spera, un imprenditore al telefono riferendosi al rivale cagliaritano, esasperato dalle commesse che lo premiano. Tronci, secondo quanto appurato dagli investigatori, avrebbe intrattenuto rapporti commerciali e personali frequenti con il dottor Sotgiu, oltre, si ipotizza, le normali corrispondenze tra fornitore e medico.

Gli avvocati

«È provato e amareggiato - scrivono del dirigente medico i suoi legali Letizia Doppiu Anfossi e Gabriele Satta - E’ pronto a chiarire la propria posizione non appena i giudici gliene daranno la possibilità». Sulla stessa linea anche gli avvocati Nicola Satta e Guido Manca Bitti per i Tronci, Francesco Porcu e Danilo Sedda per Lumbau, Pierluigi Carta per Pinna.

RIPRODUZIONE RISERVATA