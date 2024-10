«Un’immane tragedia Paolo, amato da tutti, vive ancora con noi» 

Una folla immensa, commossa, per il funerale di Paolo Sanna, 69 anni, vittima “per sbaglio” della strage di via Ichnusa. A dare l’ultimo saluto all’ex dipendente della Asl tanto amato c’erano la famiglia, gli amici, i vicini di casa, le autorità, l’ex amministrazione comunale e tanti concittadini, accanto al “Complesso vocale di Nuoro” di cui lui faceva parte e pur con enorme commozione ha intonato i canti della messa. Accanto alla bara il gonfalone della città di Nuoro.

In chiesa

Amorevoli le parole del parroco della cattedrale di Santa Maria della Neve don Giovanni Maria Chessa nell’omelia: «La nostra debolezza davanti a una tragedia simile è tanta. Signore, aiutaci in questo momento di grande dolore a cercare ciò che davvero ci rende sereni e forti. Ne siamo certi: Paolo è tra le tue mani e siamo qui raccolti attorno all’altare per chiederti di avere misericordia di lui. Paolo ha amato la sua sposa, le sue figlie, i generi, gli amici, il lavoro, il canto. E noi umanamente ci chiediamo: perché la morte? Ma tu, Signore, che sei oltre la morte accoglilo per quell’amore di cui è stato capace. Siamo qui per pregare e chiederti di stare vicino alla famiglia, a chi lo ha conosciuto e amato. Siamo tutti fortemente preoccupati per la nostra città che vive questa tragedia. Signore, non permettere che sia un evento che da domani mattina archiviamo, che ci dimentichiamo anche delle tragedie, ma fa sì che siano insegnamenti». Prosegue: «Dio di ogni consolazione, ti chiediamo di domandare alla Beata Vergine di confortarci e consolarci. Ti affidiamo l’anima del nostro fratello Paolo che tante volte ha cantato per la Vergine Maria».

Il dolore

A fine celebrazione, una rappresentante del coro (fortemente provata dalla commozione) ha letto “La morte non è niente” di Sant’Agostino. Nei giorni scorsi, a ricordarlo sono stati vari cori della città, compresi i Canarjos: «Ci sono momenti in cui il silenzio vale più di mille parole e la penna pesa più di un macigno. Come Canarjos ci uniamo al dolore delle famiglie e di tutta la comunità intera. Un particolare abbraccio va agli amici del Complesso vocale di Nuoro e alla famiglia di Paolo Sanna, apprezzato e stimato corista. “Animas bonas commo est chin bois cherielu bene comente a nois”». La folla ha atteso fuori dalla chiesa per oltre un’ora, per salutarlo ancora una volta, prima dell’atto finale in cimitero.

Paolo Sanna era conosciuto da tutti per essere una persona buona, disponibile e amorevole. Aggettivi che ha rimarcato, qualora ce ne fosse il bisogno, donando i suoi organi che salveranno altre persone. Un gesto che fa riflettere, immenso, che regala gioia e vita. Una generosità che consente di vivere ancora su questa terra, sperando che questo atto possa rappresentare una piccola consolazione per i familiari, colpiti da una tragedia enorme che ha sconvolto la città intera.

RIPRODUZIONE RISERVATA