Un’Immacolata senza guardia medica  

Niente guardia medica a Serramanna dalle 8 di oggi alle 8 di domani: l’avviso arriva dalla Asl, che invita i cittadini a rivolgersi, in caso di urgenza, alle guardie mediche di Samassi e Serrenti. Un’alternativa sarebbe recarsi in pronto soccorso. Una comunicazione che allarma i serramannesi, anche se dalla Croce Verde locale comunicano che finora in paese non c’è stato nessun aumento di richieste di trasporto quando la guardia medica non era operativa.

L’Azienda sanitaria

La chiusura di oggi, spiega la Asl del Medio Campidano, “è causata dalla risaputa generale carenza di personale sanitario a livello regionale e nazionale”. L’azienda sanitaria si scusa per i disagi arrecati e chiede comprensione: “Nonostante gli sforzi costanti per garantire un’adeguata copertura del servizio, durante i giorni festivi può verificarsi la mancanza di disponibilità di medici per coprire le turnazioni. Pienamente consapevoli dell’importanza di garantire della guardia medica per tutelare la salute dei cittadini, lavoriamo per implementare soluzioni organizzative che migliorino la distribuzione del personale, collaborando anche costantemente con la regione Sardegna per pianificare strategie di reclutamento a lungo termine”, rassicura la Asl. «Come amministrazione – interviene Francesca Pontis, assessora comunale alla Sanità – siamo in continuo contatto con la Asl alla quale chiediamo sempre maggiore attenzione in considerazione del numero di abitanti che abbiamo» (poco meno di 8.500). Maggioranza e opposizione comunali sono in accordo sul fatto che si tratti di una dinamica che riguarda l’intero territorio: «La guardia medica – ricorda Gigi Piano – non è di competenza comunale. Quanto possiamo fare è un costante focus sul tema e sollecitare la Asl per la risoluzione del problema, come già stiamo facendo».

Della guardia medica di Serramanna si era parlato la scorsa estate, quando una dottoressa aveva dato le dimissioni dopo avere ricevuto minacce. «Bisognerebbe capire come mai i medici non diano disponibilità per il paese», sostiene Pahler: «La Asl pianifica i turni settimanalmente oppure mensilmente, con eventuali sostituti?»

Scarsa disponibilità

«È una situazione ricorrente – conferma il sindaco Littera – che le guardie mediche durante le festività diano poca disponibilità. Ciò è dovuto alla carenza di medici che lavorano facendo turni per 365 giorni e non sempre c’è una turnazione sufficiente a ricoprire il servizio per tutti i presìdi sanitari. A Serramanna capita un po’ più spesso rispetto a paesi limitrofi ma le motivazioni specifiche non ci sono note».

Flavia Inconi

