un’ilva grandi imprese rifila sei reti all’anzio 

Anzio 1

Ilvamaddalena 6

Anzio (3-4-1-2) : Piazzola; Buatti, Sirignano (11’ st De Maio), Valentini; Minnocci, Galati (8’ st Fantauzzi), Fusco (1’ st Bartolocci), Bencivenga; Laribi (31’ st Caronti); Bartolotta (38’ st Falconio), Cori. In panchina Perna, Pompei, Dolciami, De Luca. Allenatore Guida.

Ilvamaddalena (4-3-3) : Manis; Nana, Di Pietro, Bonu (23’ st Martinoli), Vitelli; Izzillo (21’ st Dominguez), Attili, Dessena (36’ st Russo); Bolo (30’ st Alvarez), Okitokandjo (24’ st Aloia), Lobrano. In panchina Vlasceanu, Glino, Poli, Peri. Allenatore Acciaro.

Arbitro : Melloni di Modena.

Reti : pt 18’ Okitokandjo, 27’ Nana, 32’ Dessena, 41’ Laribi; st 7’ Bolo, 19’ Attili, 45’ Vitelli.

Note : espulsi Cori per reazione e Nana per intervento scomposto; ammoniti Laribi, Galati, Sirignano, Lobrano.

cisterna di latina. Terza vittoria consecutiva per l’Ilvamaddalena, che stavolta esagera e dilagano a Cisterna di Latina travolgendo sotto sei reti l’Anzio. Un successo che consente agli isolani di raggiungere la quota salvezza.

Gli ospiti passano subito in vantaggio con Okitokandjo che, servito da Izzillo, al 18’ batte Piazzola con un bel sinistro. Al 27’ arriva il raddoppio di Nana, abile a sfruttare un pallone in mischia. Poco dopo Cori travolge Nana e lascia la squadra di casa in inferiorità numerica. Così al 32’ ecco la terza rete con un bel tiro dalla distanza di Dessena. I laziali al 41’ accorciano le distanze con Laribi che, ben servito da Sirignano, batte Manis. La parità numerica viene ristabilita quando Nana si fa espellere per un fallo a metà campo.

Nella ripresa al 7’ Bolo sigla il gol della tranquillità con un bel tiro a giro di sinistro. Al 19’ Attili sigla la quinta rete con un bel destro a fil di palo. Infine al 45’ arriva la sesta rete con Vitelli, abile davanti al portiere a colpire col sinistro per il 6-1 finale.

