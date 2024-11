UniLiber cardioprotetta, nella sede sarà installato un defibrillatore 

Riparte l’anno accademico all’Università del tempo libero di Su Planu, fra novità, nuovi iscritti, e un regalo speciale che renderà la sede di via Metastasio cardioprotetta: un defibrillatore donato da una ditta isolana. «Anche in questo terzo anno di attività UniLiber ha visto aumentare gli iscritti che possono usufruire di oltre 60 ore di lezioni settimanali con oltre 30 docenti coinvolti», racconta il presidente Antonio Tore. «Tante le materie nuove come il canto corale, chitarra, scrittura autobiografica, diritto di successione, storia medioevale, decoupage e idee creative». In calendario ci sono anche visite, escursioni e viaggi.

Giovedì - alle 18 nella sede di via Metastasio - è in programma un incontro in ambito sanitario. «Per UniLiber gli incontri con studiosi e professionisti sono importanti per mettere a fuoco varie problematiche in diversi settori», spiega Tore. Ospite Angelo Nicolosi, medico e già direttore del Dipartimento di Chirurgia dell’Aou di Cagliari, che parlerà del tumore al seno. L’incontro sarà preceduto dalla donazione e presentazione del defibrillatore semiautomatico. «Ringraziamo la ditta Gattermayer per averci regalato questo strumento salvavita, sperando non debba mai servire», aggiunge il presidente di UniLiber.

