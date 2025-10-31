VaiOnline
Via Cagliari
01 novembre 2025 alle 00:26

Unikoinè, al via l’anno accademico 

Lunedì alle 9.30 verrà inaugurato l’anno accademico di UniKoinè, il polo universitario della scuola Superiore per mediatori linguistici “San Domenico” di Roma, che è attivo in città dallo scorso anno nella sede di via Cagliari 179. «Partiamo con il secondo anno di una proposta universitaria a oggi unica in Sardegna. Devo dire che in questa prima fase c’è stata grande soddisfazione perché abbiamo realizzato un’idea di studio universitario diversa dal solito e in tanti sensi sperimentale – ha sottolineato il presidente del polo UniKoinè e professore di Filosofia alla Pontificia facoltà teologica della Sardegna, Andrea Oppo - L’apprendimento delle lingue rappresenta la gran parte delle attività didattiche, ma le imparano con un coinvolgimento attivo: con laboratori, dialoghi in gruppo, uscite nel territorio. In tutto questo non mancano ovviamente gli esami più tradizionali».

Lunedì alle 9.30 dopo i saluti istituzionali dell’arcivescovo, monsignor Roberto Carboni, sono previsti diversi interventi poi sarà lo stesso presidente Andrea Oppo a inaugurare ufficialmente l’anno accademico. I lavori saranno moderati da don Roberto Caria, vicepresidente del polo UniKoinè. ( m.g. )

