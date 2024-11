«Unifil è fondamentale per la pace» 

Roma. «Non è accettabile abituarsi alla guerra. La costante visione d’immagini devastanti, l’aggiornamento continuo dei numeri delle vittime, nei campi di battaglia e tra le popolazioni civili, deve scuotere le nostre coscienze». Sergio Mattarella torna a chiedere uno sforzo per raccogliere e vincere la sfida per la pace non nascondendo le difficoltà di cui il terreno è minato. «La gravità della situazione - dice il capo dello Stato in occasione della consegna delle onorificenze dell’O.M.I. - impone di agire concordemente nell’Ue, in stretto coordinamento con i nostri alleati transatlantici: solo così - spiega - si potranno assumere iniziative efficaci per mitigare le minacce alla sicurezza internazionale e di avviare concreti percorsi di stabilità e di pace».

La celebrazione

La cerimonia, che apre le celebrazioni del giorno dell’Unità Nazionale e della Festa delle Forze Armate, diventa anche l’occasione per rendere omaggio «a tutti i soldati che hanno perso la vita per la Patria o in missioni di pace». Ma anche per non dimenticare il passato, le cui ombre si allungano ai giorni nostri: «Il 4 novembre - sottolinea Mattarella - è una data che evoca avvenimenti lontani, guerre e combattimenti sanguinosi che portarono nella società del tempo disastrose devastazioni» aprendo «un periodo storico terribile e angoscioso». «Nella II Guerra Mondiale - è il ragionamento - la dimensione dell’orrore, innescato dalla barbarie nazifascista, crebbe, coinvolgendo inermi popolazioni civili». «Oggi, dopo i decenni di pace assicurati dalla scelta euro-atlantica - osserva - la guerra scatenata dalla sciagurata invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa, e quella rinnovata in MO, ripropongono la sfida della sicurezza e della pace come valori preziosi da promuovere, custodire e difendere».

Le missioni

Una sfida che vede le nostre Forze Armate protagoniste con azioni «di contenimento e dissuasione» che aiutano le istituzioni a «prevenire il ricorso alle armi». Inevitabile, dunque, il riferimento al contingente italiano all’Unifil, composto in questo momento per lo più dai militari della Brigata Sassari, che rappresenta «fondamentale presidio di affermazione del diritto umanitario internazionale». Così come fondamentali sono anche gli oltre 7000 militari impegnati in missioni distribuite in tre continenti, e gli ulteriori 6500 che contribuiscono alla sicurezza dei cittadini, non da ultimo con gli interventi - oltre duecento quest’anno - realizzati in collaborazione con la Protezione Civile o con altre amministrazioni dello Stato. «Interventi svolti - ricorda Mattarella - grazie alle competenze tecniche, alla capacità logistica e alla prontezza di risposta di cui dispongono le Forze Armate, che si confermano, anche sotto questo profilo, risorsa essenziale della Repubblica».

