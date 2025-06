Unifil, all’Italia il comando dei caschi blu 

Nel giorno dell’insediamento del nuovo comandante Unifil - il generale italiano Diodato Abagnara - il confine sud del Libano si ritrova a fare i conti con l’ennesimo lancio di missili tra Israele e Iran. L’ultimo prima di quella che pare essere un’esile tregua tra i due Paesi, nonostante le rassicurazioni del presidente statunitense Donald Trump. All’alba l’ennesima sirena d’allarme ha svegliato di soprassalto il contingente italiano nella base di Shama, proprio mentre Israele invitava i connazionali a trovare un posto sicuro per proteggersi dall’arrivo dei missili iraniani. «Lavoriamo per la pace e la stabilità», ha detto il generale Abagnara prendendo ufficialmente il comando.

Il monitoraggio

Un’allerta come le tante che da mesi ormai scandiscono la vita dei militari impegnati nella missione delle Nazioni Unite. Niente bunker, questa volta, ma solo la raccomandazione di indossare i dispositivi di protezione e rifugiarsi in una struttura considerata “safe”. «In questi giorni abbiamo vissuto momenti di tensione», ammette il portavoce Unifil Andrea Tenenti. «Qui nel sud del Libano viviamo una fragile stabilità. La missione ha continuato sempre a monitorare l’area di operazione, a supportare la popolazione, questo non si è mai fermato». Shama è la sede del settore Ovest dell’Unifil, quello dove operano oltre mille militari italiani insieme con i contingenti di altre 14 nazioni. Pattugliano un’area immensa dove regna la devastazione, tra macerie e ruderi di quelli che fino a due anni fa, prima degli attacchi di Hezbollah a Israele dell’8 ottobre, erano villaggi. Oggi sono ruderi e scheletri di cemento armato. Su quasi ogni singolo cumulo di detriti campeggia la bandiera gialla di Hezbollah o quella verde di Amal. Nella base italiana il livello di allerta è medio con «importanti misure di sicurezza» disposte dal comandante del settore Ovest, il generale Nicola Mandolesi, in stretto coordinamento con il Comando di Vertice Interforze di Roma, guidato dal generale Giovanni Maria Iannucci. «Ci sentiamo quotidianamente», spiega il comandante, «per adottare le migliori mitigazioni dei rischi».

Assistenza agli sfollati

La missione, però, continua quotidianamente, senza sosta, in stretta collaborazione con le forze armate libanesi che, al momento, contano circa 7mila unità. «Da marzo a giugno abbiamo duplicato le operazioni», aggiunge Mandolesi, «riusciamo anche ad andare in aree dove prima era molto difficile l’ingresso per la presenza di Hezbollah. Procediamo alle ispezioni dei tunnel, alla ricerca di munizioni o ordigni inesplosi ma anche alla rimozione dei blocchi stradali per ripristinare la mobilità». Durante i pattugliamenti, spiega Mandolesi, «registriamo numerose violazioni quotidiane da parte dei militari israeliani, che hanno ancora cinque basi e due buffer zone sul territorio libanese». Il lavoro dell’Unifil è anche a stretto contatto con la popolazione civile, ormai sfollata dai villaggi e devastata dall’orrore della guerra, con la speranza che quel cessate il fuoco di novembre scorso possa continuare a tenere.

