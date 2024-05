Unicredit, la Russia blocca 463 milioni 

Mosca. Unicredit si ritrova al centro di una disputa giudiziaria in Russia conseguente alle sanzioni adottate dall’Unione europea contro Mosca. Una Corte di San Pietroburgo ha posto sotto sequestro conti e proprietà dell’istituto di credito nel Paese per un valore di quasi 463 milioni di euro per mancati pagamenti relativi a garanzie a suo tempo concesse con altre banche europee per la costruzione di un impianto per la lavorazione del gas. Si tratta di una vicenda completamente diversa da quella che ad aprile aveva visto il presidente Vladimir Putin firmare un decreto per il trasferimento temporaneo della gestione della filiale russa di Ariston - insieme con quella della tedesca Bosch - a una società facente capo al gigante dell’energia Gazprom. Le motivazioni non erano state rese note ma dall’inizio del conflitto in Ucraina la stessa sorte è toccata a diverse altre imprese occidentali in Russia, la cui gestione è stata trasferita a un’agenzia federale .

La Farnesina

Fonti della Farnesina hanno riferito che il ministero degli Esteri sta seguendo il caso di Unicredit, che verrà affrontato in una riunione immediatamente convocata per lunedì del “tavolo Russia”, attivato dal ministro Antonio Tajani con le aziende e le istituzioni impegnate nel mercato russo proprio dopo la vicenda della Ariston. I media di Mosca hanno spiegato che il sequestro riguardante Unicredit è stato deciso dalla Corte commerciale di San Pietroburgo su istanza della Ruskhimalyans, un’impresa per la produzione di gas liquido anch’essa partecipata da Gazprom. La misura riguarda Unicredit Russia e Unicredit AG, la banca tedesca del gruppo che controlla la filiale russa. Ruskhimalyans aveva deciso di agire per vie legali nei confronti non solo di Unicredit, ma anche di altre banche europee, tra cui Deutsche Bank e Commerzbank AG. Agli istituti di credito è contestato di non avere onorato le loro garanzie nell’ambito di un contratto firmato nel 2021 per la costruzione di un impianto nella regione di Leningrado. La società appaltatrice, la tedesca Linde, aveva notificato nel maggio del 2022 alla parte russa che i lavori erano stati sospesi a causa delle sanzioni adottate dall’Unione europea. Le banche garanti, infatti, avevano fatto sapere che non intendevano effettuare i pagamenti perché questi avrebbero potuto violare le misure restrittive decise da Bruxelles. Unicredit non ha rilasciato dichiarazioni, mentre la Farnesina ha confermato questa ricostruzione.

