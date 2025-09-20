Unica Space Force, oggi l’inaugurazione  

Sarà inaugurata oggi alle 19 l’installazione pubblica realizzata di fronte alla ex scuola popolare nel nucleo Sacripanti, che diventerà nuovo punto di riferimento e di socialità per il quartiere di Is Miurrionis.

Il progetto

Curato da Unica Space Force, sotto la guida dei professori Ivan Blečić e Carlo Atzeni, del Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura (DICAAR), il progetto dell’Università di Cagliari rappresenta un laboratorio di creatività, autocostruzione e partecipazione attiva, che ha coinvolto studenti, docenti, amministrazione comunale e cittadini nella trasformazione dello spazio urbano.

La serata vedrà uno spettacolo gratuito curato dal Teatro del Segno, con la direzione artistica di Stefano Ledda, e coinvolgerà artisti e realtà culturali locali, tra cui ASMED – Balletto di Sardegna, Orchestra Wendt, Filastrocch’n’roll, Gianni Mascia, Mauro Dedoni Trio e la Casa del Quartiere di Is Mirrionis. Un ricco programma di musica, danza e teatro trasformerà la piazza in un luogo di festa, incontro e socialità, consolidando il ruolo di questo spazio come cuore pulsante del quartiere e della città.

L’assessore

«La rigenerazione dei quartieri non si costruisce solo con le opere, ma con la partecipazione attiva delle persone. Vogliamo che la cura degli spazi pubblici diventi sempre più una responsabilità comune, in tutti i quartieri della città», ha detto Matteo Lecis Cocco Ortu, assessore alla Pianificazione strategica, urbanistica e ambientale.

