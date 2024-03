«Unica sionista»: raid in Rettorato 

Raid vandalico nella notte fra lunedì e martedì nel palazzo del Rettorato in via Università a Castello. Prima dell’alba il marciapiede, la facciata, la porta di ingresso dell'edificio al civico numero 40 e le finestre adiacenti sono state imbrattate gettando della vernice rossa, con l'aggiunta della scritta con lo spray nero “Unica sionista”.

La condanna

Non si è fatta attendere la reazione da parte dell’Ateneo: «L'Università condanna fermamente l'atto vandalico, che colpisce uno dei palazzi storici più belli di Cagliari. È evidente che tale episodio criminale colpisce non solo il mondo universitario, ma tutta la nostra città». Il gesto si ricollega alle numerose proteste in corso in varie facoltà italiane, per le posizioni riguardanti il conflitto tra Israele e Palestina. L'Università di Cagliari, fra i primi passaggi effettuati, ha deciso di sporgere denuncia contro ignoti.

Le indagini

A scoprire quanto avvenuto, ieri mattina attorno alle 7, sono state le prime persone che prendevano servizio al Rettorato. Si è richiesto l'intervento sia dei Carabinieri sia della Digos, i cui agenti hanno avviato gli accertamenti, con in aggiunta dei rilievi condotti dagli specialisti della Scientifica. L'obiettivo è risalire a chi si è reso protagonista dell'atto vandalico anche attraverso le telecamere presenti nella zona, nonostante non risultino essercene direttamente puntate sull'ingresso in via Università. Verso mezzogiorno sono anche cominciate – con un intervento immediato e tempestivo – le operazioni di pulizia sia dei muri sia della strada, in modo da risistemare l'edificio e ridurre al minimo i disagi.

Le reazioni

La condanna del gesto è stata immediata, non solo da parte dei vertici dell'ateneo. «Non condividiamo il fatto che si sia imbrattato il Rettorato in questo modo», commenta Alessandro Mocci, coordinatore dell'associazione di rappresentanza Reset UniCa. «La matrice si riconduce molto bene: l'Università è stata attaccata per le posizioni prese sul conflitto palestinese. Ma non siamo affatto d'accordo col fatto che venga imbrattata». In tal senso, il precedente citato è quello degli accordi fra l'ateneo cagliaritano e quello di Haifa, in Israele, che sono stati confermati a fine gennaio dal Senato Accademico respingendo una mozione che chiedeva – per via del conflitto che la stessa Università di Cagliari ha pubblicamente condannato – l'interruzione di tali rapporti. «Imbrattare una facciata è sempre discutibile e non è certo la soluzione», ribadisce Matteo Pisu, coordinatore dell'associazione studentesca UniCaralis. «Quanto è successo è una forma di dissenso, abbiamo visto che è un tipo di manifestazione fra le più diffuse in questo periodo ma non è certo una reazione condivisibile. Per quanto sia comunque necessario parlare e condannare quanto sta succedendo ogni giorno in Palestina, con oltre 30mila morti di cui tanti bambini».

