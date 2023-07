Unica casa  per cori e scuola civica 

Nasce la Casa della musica della città di Nuoro. Ieri la Giunta comunale ha dato il via libera alla concessione in uso alle associazioni corali e di canto a tenore delle otto aule attualmente inutilizzate della ex scuola media di via Tolmino, dove ha sede anche la scuola civica di musica “Antonietta Chironi” che dispone del resto della struttura. Le associazioni che potranno usufruirne saranno quelle regolarmente in attività e iscritte all’albo comunale. Presto il Comune pubblicherà il bando a cui gli interessati dovranno partecipare per l’assegnazione dei locali.

L’intento dell’amministrazione è quello di realizzare un polo musicale accorpando in un’unica sede le attività della scuola civica, dei cori polifonici e i canti a tenore. La condivisione della sede consentirà occasioni di incontro tra diverse realtà musicali, facilitate dal fatto che nell’offerta formativa della scuola civica esistono i corsi corali e opera il dipartimento di musica popolare, organetto e canto. «Nuoro ricopre un ruolo di primo piano nella storia del canto e della musica tradizionali - dice il sindaco Andrea Soddu - ed era doveroso che il Comune mettesse a disposizione uno spazio adeguato». Aggiunge il vicesindaco Fabrizio Beccu: «L’istituzione della Casa della musica della città era un obiettivo strategico».

