«Uniamo le forze per tutelare le coste del Sinis» 

I consiglieri di minoranza del Comune di Cabras chiedono al sindaco Andrea Abis «di promuovere ogni azione di legge per la protezione e la tutela del territorio da attività speculative legate o collegate alla possibile installazione di impianti industriali di produzione di energia da fonti rinnovabili». È tutto scritto in una mozione presentata ieri da Efisio Trincas, Antonello Manca, Gianni Meli e Federica Pinna. L’opposizione chiede all’intero Consiglio di «farsi parte attiva per condividere con le amministrazioni comunali individuate come sedi di impianti e con le altre amministrazioni comunali del territorio opportune attività di consultazione e confronto con le popolazioni, così da renderle partecipi delle decisioni assunte, e anche per definire ogni azione politica da portare avanti per la difesa delle coste e del territorio». Nella mozione i firmatari ricordano alcune proposte progettuali di parchi eolici, tra cui il progetto Mistral. «Le comunità di Cabras e Solanas - scrivono Trincas, Manca, Meli e Pinna - si sono mobilitate per esprimere preoccupazione e dissenso alle iniziative avviate nel territorio della provincia. A oggi sono state raccolte più di mille firme per Pratobello 24».