«Uniamo le forze per Asia e Artù» 

«Cerchiamo aiuto per continuare a dare una risposta a chi pensa che il fenomeno del randagismo possa essere combattuto con l’incivile scelta degli abbandoni dei cuccioli: Asia e Artù, vittime di questa pratica, sono il simbolo del nostro impegno e cerchiamo aiuto per farli vivere il più a lungo possibile». Sono le parole con le quali i volontari dell’associazione di Carbonia “Amici del canile”, dopo anni di silenzio, fanno di nuovo appello ai concittadini (e non solo).

La storia

Asia e Artù sono due meticci sfortunati, rimasti paralizzati perché rimasti senza ossigeno all’interno del bustone di plastica in cui qualcuno li aveva abbandonati in campagna. Tre loro fratellini erano stati più fortunati e, rimasti sani, avevano trovato adozione. Ma Asia e Artù non riuscivano a stare sulle zampe a causa di un danno neurologico che, all’inizio, si sperava potesse essere reversibile. Grazie ai social e anche a un appello sulle pagine de L’Unione Sarda, si creò una rete di trenta famiglie adottive a distanza: ognuna con una piccola quota mensile contribuiva alle spese per la gestione dei due cuccioli paralizzati seguiti da una volontaria.

L’appello

Purtroppo non tutti possono mantenere a vita l’impegno mensile preso con i volontari ma le spese per i due cani, ora adulti, non sono affatto diminuite: «Sono rimaste quattordici delle trenta persone che si quotavano – dice Nicoletta Pireddu, volontaria degli Amici del canile – noi continueremo comunque a metterci tutto l’impegno ma è davvero costoso e complicato». La gioia e l’affetto con cui Asia e Artù li accolgono scodinzolando ad ogni visita li ripaga dei tanti sforzi, ma ora è fondamentale trovare altre famiglie adottive: «Per essere dei nostri basta contattarci tramite la pagina Facebook “La grande famiglia allargata di Asia e Artù”, daremo tutte le indicazioni e le informazioni che vorranno chiederci».

RIPRODUZIONE RISERVATA