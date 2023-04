Un’ex insegnante «assetata di sangue» per liberare la Grande Mela dai ratti 

NEW YORK. New York ha per la prima volta uno zar anti-topi, o meglio una zarina. Il sindaco Eric Adams, che aveva fatto della lotta ai ratti uno dei tre punti programmatici per alzare la qualità della vita in città, ha nominato l’ex insegnante Kathleen Corradi capo della task force incaricata di sterminare i milioni di roditori che infestano la Grande Mela. Quattro mesi fa il municipio aveva lanciato un’inserzione alla ricerca di una persona «assetata di sangue» per il nuovo incarico. Il problema di New York è antico - ci sarebbero tanti topi quanti abitanti e già Charles Dickens se ne lamentò nel 1842 quando visitò la città - ma Corradi è la prima a ricoprire il ruolo. Con un salario di 155 mila dollari all’anno, coordinerà le attività dei vari assessorati competenti, dalla salute e alla nettezza urbana. «Ho esperienza di ratti - ha dichiarato dopo la nomina – Sono il sintomo di problemi sistematici che includono lo smaltimento dei rifiuti, la salute, la casa e la giustizia economica».

