Un’estate tra musica, cibo e birra 

Non solo Al Bano, Emis Killa e Renga. Il programma delle manifestazioni estive pianificate oppure promosse dall’amministrazione si arricchisce di nuovi appuntamenti fra concerti, cabaret, sagre, musical, rassegne culturali e sportive. Più altri due importanti nomi che al momento non sono noti ma solo perché rientrano in una rosa di offerte fra cui (entro poche settimane) cadrà la scelta. Uno è un rapper nell’alveo della rassegna Summer Mine (dieci date fra Grande miniera e piazza Marmilla con l’esordio lo scorso 7 giugno con Emis Killa) ed è fissato per la seconda metà di agosto. Un cabarettista di spessore è invece previsto (dipende dagli esiti di un bando regionale) a cavallo del concerto di Renga ai primi di settembre.

Shopping e sagre

Ma c’è in pentola molto altro. Confermati i mercoledì di “Nottinsieme” (tutto luglio e tutto agosto), cui si sommano i venerdì in piazza Rinascita con Food e Sound del Consorzio fieristico sulcitano (previsti fra gli altri il batterista dei Litfiba Luca Martelli e i cabarettisti Pino e gli Anticorpi). Fra pochi giorni, il 21 giugno, si terrà grazie alla Pro Loco la Festa della musica in piazza Roma e l’ospite speciale sarà Roy Paladini. Altra festa sarà la “Sulcis Beer” dal 25 al 27 luglio nella Grande miniera ed è uno speciale il 2 di agosto anche la presenza degli Oblivion. Si sommano una decina di sagre spalmate da giugno a settembre in quasi tutte le frazioni. Si parte il 21 giugno con la sagra del pesce in piazza Santa Barbara a Bacu Abis. Anche quest’anno non mancheranno gli appuntamenti con la danza in piazza Marmilla, dove sono in programma cinque musica a cura delle scuole di ballo cittadine. La cultura avrà un peso preminente. Ritorna il fortunato format di Notti a Monte Sirai (5-11-18-31 luglio) con nomi di spicco fra cui la violinista Anna Tifu, Sergio Rubini e Francesco Paoloantoni. Ma dal 24 al 27 luglio la città fa il bis del festival letterario “Carbonia Carta” che ebbe buoni risultati incoraggianti nella prima edizione. E poi c’è Liberevento che abbraccerà anche le frazioni.

Sport e cinema

Lo sport ritorna protagonista con alcune iniziative che si svolgeranno in città e nelle circoscrizioni. Il campo di calcetto di via Balilla, finalmente illuminato, torna ad ospitare una competizione dopo anni di silenzio: è un torneo di calcio a 5 organizzato dal Barbusi. Spettacolari anche le gare di basket 3contro3 nella piazzetta di fronte alla Torre Civica. «La pianificazione – sottolinea l’assessore alla Cultura Giorgia Meli – è frutto di mesi di preparazione e di sinergia con associazioni ed enti che hanno a cuore Carbonia: sarà una nuova estate in cui arriveranno, in vari campi, nomi importanti, ma comunque sono in programma avvenimenti che inducono a vivere la città e le frazioni». Programma che, avverte l’assessore al Turismo Michele Stivaletta, «potrebbe addirittura arricchirsi ulteriormente sulla scorta di finanziamenti in arrivo».

