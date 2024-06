Un’estate senza bagnini a Funtanazza 

Da sette passano a sei le postazioni dei bagnini: il servizio di salvamento a mare sulla Costa Verde ha cancellato la torretta di Funtanazza. Resta attivo sulle spiagge di Torre dei Corsari, Pistis, Piscinas, Scivu, Gutturu e Flumini, Portu Maga, ma non più “a tempo pieno”, l’orario dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 lascia un vuoto di due ore. «La modifica - dice il vicesindaco, con delega alla protezione civile, Simone Murtas - dipende dalla riduzione dei fondi regionali». Protesta la minoranza. «Il mare – incalza Agostino Pilia - non può essere un bene per fare cassa».

Il servizio

Dopo il caos parcheggi a pagamento, la stagione balneare inizia con qualche problema. L’equazione meno fondi meno bagnini si estende anche a meno giorni di servizio, in tutto saranno 62, dal primo luglio a fine agosto, contro le “spiagge sicure” dello scorso anno da metà giugno fino a metà settembre. L’amministrazione punta il dito contro la Regione, sempre più avara nel sostenere un servizio importante per un’estate in una litorale molto esteso. «Ai duemila euro in meno - racconta Murtas - si aggiunge l’incertezza di ulteriori somme che solitamente la Regione stanzia in un secondo momento. Quest’anno non ci sono certezze. Problema rinviato al 2025, con la promessa di un accordo triennale con i 72 Comuni costieri».

La gara

Appena pubblicato il bando con una manifestazione d’interesse da parte di società e imprese con esperienza nel settore, valore complessivo 81.850 euro, 45 mila dalla Regione ed il resto dal Comune, scadenza il 20 giungo. Le polemiche non si sono fatte attendere. «Ingiusto – commenta Murtas - mettere sotto accusa l’amministrazione. Non dimentichiamo che si tratta di un servizio non esclusivo di Arbus. Le nostre spiagge sono frequentate da tanta gente, in particolare dai residenti nel Medio Campidano. Ente e Regione dovrebbero trovare i soldi per la gestione. Ricordo che il nostro litorale è il secondo, dopo Muravera, per estensione. Vanno rivisti i parametri di concessione del contributo: non solo lunghezza balneare, ma criticità come presenza di scogliere, mare aperto, correnti e maestrale. Verificare il numero dei soccorsi durante l’estate, purtroppo anche annegamenti, credo sia doveroso per una maggiore attenzione, soprattutto economica».

La protesta

«Il litorale - dice Pilia - per il paese è una risorsa che il Comune, però, cede ai privati. Strisce blu ovunque, chioschi e lidi da 30 anni affidati agli stessi gestori. A noi cittadini e proprietari di seconde case solo tasse, Imu eTari. In cambio? Nessun beneficio. A testimoniarlo basta la gestione della spiaggia di Capo Pecora a Fluminimaggiore».

RIPRODUZIONE RISERVATA