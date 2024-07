Un’estate ricca di spettacoli  

Nell’estate quartese il divertimento non è solo al Poetto. La movida impazza anche in centro tra arte, musica e iniziative varie, in grado di attirare adulti e bambini.

Il Comune, le associazioni, la Pro loco, hanno messo su un ricco programma con spettacoli quasi tutti i giorni.In un calendario che mira anche a valorizzare i siti della città e del litorale: da Sa Dom’e farra all’ex caserma di via Roma, dal parco Parodi al Nuraghe Diana e così via. Insomma mai come quest’anno la città pullula di appuntamenti così che chi non parte per le vacanze ha davvero l’imbarazzo della scelta.

I luoghi

L’ex caserma dei carabinieri si apre all’arte e alla musica, tra presentazioni di libri e concerti. Una delle ultime iniziative è solo di qualche giorno fa sotto la regia della Pro loco con un aperitivo a buffet che, nonostante il caldo, ha attirato tantissime persone. Mentre ieri ha preso il via il festival “Attenzione” che vedrà salire sul palco anche Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione di Raitre Report. In piazza XXVIII Aprile invece spazio a concerti e spettacoli teatrali con ogni sera il pienone assicurato.

«Siamo venuti da Cagliari per vedere il concerto dei Tamurita», dice Rita Lippi, 73 anni, che due ore prima dello spettacolo ha già preso posto nelle sedie davanti al palco, «è bello che organizzino queste iniziative anche perchè non solo ascolti buona musica ma esci di casa a prendere un po’ di fresco». Raffaele Cogoni, 79 anni, quartese, zona Flumini, evidenzia che «anche lì stanno facendo qualcosa con gli spettacoli al parco Parodi, l’altro giorno c’erano i clown. Però», lamenta, «il programma è ancora troppo modesto. Qui in centro invece è bellissimo». E tra gli spalti sono tante le persone arrivate da Cagliari e dagli altri centri vicini perché Quartu si sta risvegliando dal torpore. Come ha detto la presidente del consiglio Rita Murgioni portando i saluti a nome dell’amministrazione alla presentazione di un libro: «Una città che si sta risvegliando e a cui queste iniziative danno lustro. La cultura è un elemento fondamentale».

Lo shopping

Iniziative anche nelle vie dello shopping: in viale Colombo ogni sera c’è un boom di presenze grazie a tavolini e sedie sistemati fuori dalle attività di ristorazione e ogni venerdì c’è la rassegna Summer is back del centro commerciale naturale La via del mare, con shopping sotto le stelle e concerti a ogni angolo.

«Ci voleva un po’ di animazione», commenta una delle titolari della pizzeria Antares Barbara Cannas, «altrimenti è chiaro che vanno tutti al Poetto. È giusto far vivere anche il centro e si vede dalle presenze, come la gente apprezza». Ne è convinta anche Sabrina Puddu che si aggira tra i negozi con bimbi al seguito: «Anche i bambini si divertono, ci sono tante attività. E ci sono anche turisti che prima vedevi solo nel lungomare. Speriamo che si continui così».

