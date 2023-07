Un’estate ricca di musica, sport e cultura 

Entra nel vivo l’Estate monserratina, caratterizzata da tre cartelloni mensili gestiti dalla Pro Loco, con la collaborazione e il patrocinio del Comune e le collaborazioni, tra gli altri, di Associazione Folklorica aps Monserrato, Monserratoteca e Scuola civica di musica.

Questo mese tanti appuntamenti all’insegna di musica, eventi per bambini, sport, teatro, cultura, seminari e conferenze. Si comincia martedì con due iniziative alla Casa della Cultura: dalle 18 verranno esposti i quadri sopravvissuti alla strage dell’hotel Rigopiano e alle 21 musica lirica con “Le nozze di Figaro”.

Il programma

Molti gli eventi all’aperto, a partire da venerdì 14, quando dalle 22, nel viale pedonale tra via Porto Botte e via Caracalla, a intrattenere i monserratini ci penserà dj Sandro Murru. Nei giardinetti di via del Redentore invece ci saranno due appuntamenti: sabato 15 alle ore 19 “Sport in piazza”, a cura dell'associazione Pgs Panda e organizzato dagli assessorati allo Sport e alle Politiche giovanili; venerdì 21, alle ore 21, la “Sagra della pecora”, curata dall'associazione Sa Carriadroxa, a cui seguiranno balli sardi.

Tre eventi in piazza Gennargentu: martedì 18, dalle 21, "Festa Nodia”, il Festival internazionale del Folklore, con gruppi folk di Turchia, Perù, Nepal e Madeira, che sfileranno e a seguire ci sarà lo spettacolo; la musica sarà invece protagonista, sempre in piazza Gennargentu, sabato 22, dalle 21.30, con “Tieni il tempo”, la band che suona i brani degli 883 e il sabato successivo, con il gruppo “Non soul funky” dalle 21.

In via Riu Mortu, tra le attività commerciali, serata di liscio e latino americano con il dj Stefano Casula (evento organizzato dall'assessorato alle Attività produttive). «Un programma per tutti i gusti», dice la presidente della Pro Loco Loredana Demontis. «Le due novità importanti sono l’esposizione dei quadri sopravvissuti alla strage di Rigopiano e la “Festa Nodia”, conosciuto come Sciampitta a Quartu».

Per l’assessora alla Cultura Emanuela Stara, «è fondamentale la presenza di realtà locali e non, che siano culturali, di spettacolo, sportive, universitarie, con lo scopo di creare una rete che coinvolga tutti i settori della città».

Sarà un’estate «col botto», dice il sindaco Tomaso Locci: «Ad agosto avremo Marco Carta, i Lapola, di nuovo il dj Sandro Murru e Sergio Cortes, il sosia di Michael Jackson. Ci saranno eventi anche a settembre». Il calendario completo di luglio è consultabile sulla pagina Facebook della Pro Loco e sul sito del Comune. A breve uscirà anche quello di agosto.

