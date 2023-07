Un’estate nel verde tra libri e laboratori 

Prosegue il fitto calendario di appuntamenti estivi organizzati all’Orto Botanico dell’Università. D omani alle 18 sarà presentato il volume di Marcello Atzeni “Donne che pensano con gli occhi”, pubblicato da Sandhi editore. Dopo i saluti della direttrice dell’Orto Botanico Annalena Cogoni, dialogherà con l’autore il presidente dell’Ordine dei giornalisti sardi Francesco Birocchi.Giovedì alle 18 sarà invece presentato il volume di Mauro Ballero “Fiori della Sardegna” edito da Carlo Delfino. L’autore è stato docente di Botanica dell’ateneo cagliaritano, e – dal 2007 al 2010 – direttore dell’Orto Botanico. Dopo i saluti dell’attuale direttrice Annalena Cogoni e di Renato Brotzu, autore delle fotografie contenute nel libro, interverranno l’autore e l’editore.

I laboratori

Nel frattempo, sono ripresi i laboratori didattici all’interno dell’Orto, curati da Alessandra Caddeo, responsabile delle visite guidate. Domani dalle 9.30 alle 13 si terrà quello sui semi viaggiatori rivolto ai bambini dai 5 ai 10 anni: un laboratorio pratico/creativo che permetterà di scoprire le numerose strategie di dispersione dei semi nell’ambiente. Attraverso un minisafari tra gli spazi dell’Orto Botanico, i bambini andranno a caccia di semi come veri esploratori, per poi osservarli attentamente alla ricerca delle speciali caratteristiche che li aiutano a viaggiare. Successivamente sarà lasciato libero sfogo alla fantasia dei piccoli visitatori per creare semi con oggetti e materiali naturali. Altri laboratori seguiranno nei prossimi giorni: per maggiori informazioni si consiglia di consultare le pagine social dell’Orto Botanico. Per le prenotazioni per i laboratori didattici è necessario chiamare o mandare un messaggio whatsapp ad Alessandra Caddeo al 3334903039.

