Un’estate infinita, stagionali richiamati 

Spiagge affollate, sulla Costa Verde vola il turismo d’autunno. Dopo il calo del 50 per cento d’inizio stagione, il finale è col botto: da Pistis a Scivu, passando per Torre dei Corsari, Portu Maga, Gutturu ‘e Flumini e Piscinas, i pendolari della balneazione e i turisti non rinunciano alla corsa al mare. È da tempo che gli imprenditori del litorale di Arbus auspicano il prolungamento della stagione e ora che è arrivato molti non sono pronti per l’accoglienza. «Intanto – dice il titolare del ristorante sulla spiaggia di Pistis, Cristiano Murgia – ho dovuto richiamare in servizio il personale e, nonostante l’impegno, domenica non c’è stato posto per tutti».

Boom di presenze

Il mese di ottobre è arrivato solo sul calendario, guardando le spiagge di Arbus sembra che il tempo si sia fermato ad agosto, quando il segno più 40 per cento rispetto allo scorso anno ha ricompensato il calo di giugno. In questi giorni d’autunno sono soprattutto i turisti stranieri a fare da padroni. Una presenza che incoraggia gli operatori turistici a tenere aperti gli stabilimenti anche dopo l’estate. «Per quel che mi riguarda – aggiunge Murgia – un ottobre così affollato non l’avevo mai visto. È la prima volta che richiamo al lavoro camerieri e cuochi, assunti fino a settembre. Non ci sono dati per fare un paragone col passato. Speriamo che sia la volta buona e che la destagionalizzazione non resti solo una parola sulla bocca di noi imprenditori, del Comune e della Regione. Si potrebbe partire con lo stop ai vincoli di montare a Pasqua e smontare a ottobre i lidi». Così è per Alessio Mattana: «Sarebbe bello poter contare su più mesi di lavoro con le condizioni giuste. A fine settembre ho iniziato a smontare la struttura, non immaginavo una ripresa a ottobre. Se ci fosse la possibilità di lasciare almeno la parte più consistente del chiosco sarebbe facile ripartire. Diecimila euro l’anno per montaggio e smontaggio per noi sono troppi».

Autunno al mare

Non solo i lidi e i ristoranti, ma anche alberghi, agriturismi e b&b si sono trovati con le strutture piene e personale stagionale sul posto di lavoro. Persino i gestori dei parcheggi hanno richiamato i parcheggiatori. «Lo scorso anno – ricorda il gestore dell’area sosta di Scivu, Rossano Vacca – abbiamo lavorato fino a dicembre, negli ultimi mesi con un solo parcheggiatore. Quest’anno la presenza di molte macchine, tantissimi camper e motociclisti hanno richiesto una figura in più». Situazione rosea anche per gli alberghi. «Stiamo vedendo – osserva la titolare dell’hotel Villa Belfiori, Giuseppina Anselmetti – molti turisti in un periodo non proprio stagionale, dopo qualche anno sono tornati tedeschi, spagnoli e francesi. Abbiamo lavorato bene, possiamo dire che è la vera stagione della ripresa. Una stagione lunga per tutti, lavoratori compresi». Così per Sara Gessa dell’hotel Meridiana: «Proprio nei giorni scorsi, è con dispiacere che non abbiamo potuto ospitare una famiglia. L’albergo era pieno, come in tutta la stagione. Tanto inaspettato quanto gradito l’arrivo di tanti turisti». Tomaso Pisu del b&b “Il quinto moro” dichiara: «Questa stagione è servita per convincerci dell’importanza di tenere aperte le porte tutto l’anno. Se i turisti arrivano in autunno, possiamo puntare su cultura, archeologia e bellezze naturali. Non solo mare».

Il Comune

«Partendo dal finale di questa stagione un po’ anomala – promette l’assessore al turismo, William Collu – l’impegno è metterci subito al lavoro per tenere aperti i servizi anche in bassa stagione. E accogliendo la richiesta dei titolari dei lidi, anche eliminare i vincoli sull’apertura e chiusura dei chioschi».

