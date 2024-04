Un’estate in colonia grazie ai voucher 

Garantire a tutti i bimbi e agli adolescenti delle famiglie bisognose l’opportunità di poter passare un’estate di svago. Il Comune di Iglesias aumenta il budget per i servizi estivi e punta ad una serie di campus che da quest’anno includeranno anche i ragazzi affetti da fragilità.

Il Sulcis iglesiente si conferma fra i territori con il reddito pro capite più basso d’Italia e sono migliaia le famiglie che stentano a far tornare i conti: per le tante che desiderano offrire ai propri figli la possibilità di vivere al meglio la stagione estiva, gli aiuti da parte dell’amministrazione comunale restano una delle poche possibilità per poter soddisfare le loro esigenze. «Dal 2018 abbiamo gradualmente ampliato l’offerta dei servizi estivi. - spiega l’assessora alle Politiche sociali Angela Scarpa - Dallo scorso anno abbiamo deciso di non finanziare più le singole cooperative e le associazioni, ma di dare la possibilità alle famiglie richiedenti e bisognose di ottenere un voucher». Un piccolo record lo scorso anno il programma messo in piedi dal Comune, l’ha ottenuto, ovvero quello di riuscire a soddisfare tutte le richieste di adesione per la partecipazione alle attività estive: «Nel 2023 sono stati 600 i bimbi e i ragazzi che hanno partecipato ai campus. - prosegue Scarpa - Il budget era di 120 mila euro e per quest’anno abbiamo deciso di aumentarlo a 150». Diverse le novità in programma: «Per 12 ragazzi dai 14 ai 16 anni ci sarà l’opportunità di poter effettuare dei campus fuori dal territorio iglesiente. - spiega l’assessora - Altri potranno effettuarli in giro per la Sardegna, ma la notizia più importante riguarda la possibilità di partecipazione dei ragazzi con disabilità dai 18 a 25 anni».

