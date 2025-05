Un’estate fra sport e turismo 

Saranno tre mesi all’insegna dello sport e dell’aggregazione quelli che si vivranno nella cittadina con “Terralba in sport estate 2025”, un ricchissimo cartellone di eventi promosso dall’Amministrazione comunale con Pro Loco, Livas e con l’indispensabile contributo delle circa 20 società e associazioni sportive locali. Una “festa dello sport” nata dalla collaborazione tra istituzioni e la rete dei sodalizi locali con l’obiettivo di coinvolgere tutte le fasce d’età, promuovere stili di vita sani e valorizzare l’impegno quotidiano di decine di volontari, atleti, tecnici e dirigenti.

Il progetto

«Abbiamo lavorato a stretto contatto con le società sportive per costruire un calendario condiviso – sottolinea l’assessore allo Sport, Andrea Grussu – in modo da evitare sovrapposizioni e dare a ciascun evento la visibilità e l’attenzione che merita». Si parte sabato 14 giugno con la suggestiva gara di atletica in notturna nel centro storico, un connubio perfetto tra sport e valorizzazione del patrimonio urbano. Il testimone passerà poi al secondo trofeo Città di Terralba, in programma il 21 giugno, seguito il giorno successivo dal campionato sardo crono.

Nelle piazze

A luglio la rassegna entra nel vivo con eventi attesissimi: il 12 luglio il saggio di danza “Power of dance” in piazza dei Caduti, mentre dal 18 al 20 luglio la piazza della Cattedrale si trasformerà in un campo a cielo aperto per “Basket sotto le stelle”. Dal 15 luglio al 2 agosto, l’oratorio San Luigi ospiterà il Torneo dell’oratorio; il primo agosto sarà invece la volta delle esibizioni di judo e arti marziali in piazza Cattedrale, mentre il giorno dopo si tornerà in piazza dei Caduti per il saggio di danza della scuola “Amelie”. Non poteva mancare il basket 3x3, con il torneo “Tre per Terralba” previsto per il 9 e 10 agosto nel palazzetto dello sport di via De Amicis. Grande attesa anche per l’appuntamento con “Sport in laguna” a Marceddì, dal 18 al 20 agosto, che unirà sport, natura e cultura locale in un contesto unico.

Il 6 settembre torna uno degli eventi simbolo: la 39esima marcialonga terralbese. A seguire la “Giornata dello sport” in piazza dei Caduti, con tutte le discipline. Gran finale a ottobre con il “Galà dello sport” nel teatro. «Una serata – sottolinea Grussu - dedicata alle premiazioni di atleti, società e quanti si sono distinti durante l’anno. Un momento simbolico che celebrerà l’impegno, i risultati e lo spirito di squadra che animano lo sport terralbese».

